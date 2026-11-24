Una riforma strutturale del sistema Ater del Lazio potrebbe approdare in Consiglio regionale nei primi mesi del 2027, subito dopo la conclusione dell’iter della legge di bilancio.

A indicare l’orizzonte temporale è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto nella sede della giunta regionale a margine della presentazione dei criteri per assegnare alloggi alle donne vittime di violenza.

«La questione abitativa e quella delle Ater a Roma sono estremamente complesse — spiega Rocca —. Ci stiamo rimboccando le maniche, ma è necessario lavorare insieme, senza limitarsi a puntare il dito di fronte a difficoltà strutturali che, peraltro, interessano tutto il Paese». Sollecitando un confronto aperto su un dossier al centro delle tensioni sociali della Capitale, il governatore aggiunge: «Non bisogna fare leva soltanto sulla rabbia sociale, ma lavorare per migliorare le condizioni degli alloggi e aumentare la disponibilità abitativa. Noi stiamo lavorando in questa direzione, ma serve una riforma delle Ater che abbia il contributo di tutti, senza alcuna pregiudiziale. Mi auguro che possa arrivare con il nuovo anno».

Il confronto tra Ciacciarelli, Campo e Rocchi sul nodo delle risorse e del quadro normativo

Alla vigilia delle dichiarazioni di Rocca, nel pomeriggio di ieri 23 novembre, i vertici di Ater Roma — il commissario straordinario Orazio Campo e il direttore generale Marco Rocchi — hanno incontrato nella Sala Aniene della Regione l’assessore alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli per presentare il nuovo Bilancio Sociale dell’azienda, che sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale.

Il documento analizza l’impatto dell’aumento dei costi, delle nuove fragilità sociali e della crescita della domanda abitativa, sottolineando come l’edilizia residenziale pubblica non possa essere ridotta alla mera gestione immobiliare ma rappresenti «un servizio di interesse pubblico volto a garantire una risposta concreta a uno dei bisogni primari delle persone come il diritto alla casa».

L’analisi evidenzia tuttavia il peso economico di questa missione, poiché Ater Roma opera dentro un sistema economico e fiscale che la assoggetta a vincoli e logiche da soggetto privato, comprimendo le risorse disponibili per rispondere alle esigenze dei quartieri.

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