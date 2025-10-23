Riforma di Roma Capitale, arriva il primo sì della Camera

Roma compie un passo decisivo verso il riconoscimento del suo ruolo speciale.

La commissione Affari costituzionali della Camera ha infatti adottato come testo base della riforma costituzionale su Roma Capitale il disegno di legge presentato dal governo.

Un provvedimento che mira a dare alla città poteri legislativi e risorse adeguate per una governance all’altezza della sua storia, del suo peso economico e del suo ruolo istituzionale.

Il cuore della riforma è la modifica dell’articolo 114 della Costituzione: Roma viene inserita tra i livelli fondamentali di governo della Repubblica, accanto a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

In concreto, al Campidoglio verrebbero riconosciute competenze legislative in materie cruciali come trasporto pubblico locale, polizia amministrativa, governo del territorio, commercio, turismo, cultura, servizi sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa.

Barelli (FI): “Un passo storico, Roma ha bisogno di strumenti veri”

Il via libera della Commissione è stato accolto con entusiasmo dai partiti che da anni spingono per il riconoscimento pieno dello status della Capitale.

«La Commissione ha approvato un testo che recepisce pienamente i principi che Forza Italia sostiene da tempo» ha dichiarato Paolo Barelli, capogruppo alla Camera. «Roma è una realtà unica al mondo e merita strumenti legislativi adeguati per valorizzare il suo patrimonio culturale e il suo ruolo internazionale. È un passo avanti storico».

Sulla stessa linea Maurizio Gasparri, capogruppo azzurro al Senato: «Un segnale concreto verso il riconoscimento del ruolo unico di Roma».

Morassut (Pd): “Ora servono risorse vere, non solo parole”

Favore anche dai banchi del Pd, che ha votato a favore del provvedimento. Il deputato Roberto Morassut ha ricordato che il testo «è frutto di un confronto istituzionale con il Campidoglio», ma ha chiesto coerenza al governo: «Ora servono risorse immediate già nella prossima legge di bilancio e la costituzione della commissione paritetica per definire la legge ordinaria. Roma non può più aspettare».

Campidoglio: “Risultato importante, ma servono mezzi per la transizione”

Dal Campidoglio arriva un plauso unanime. In una nota congiunta, i capigruppo di maggioranza hanno parlato di «un risultato importante, frutto del lavoro costante dell’amministrazione».

Ma il monito è chiaro: «Roma potrà davvero esercitare i poteri delle altre capitali europee solo se disporrà delle risorse necessarie per affrontare la transizione e sostenere le nuove funzioni».

La presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha auspicato un percorso condiviso: «L’iter legislativo deve proseguire in un clima di dialogo costruttivo tra Governo e Roma Capitale, garantendo in parallelo la legge ordinaria e i fondi adeguati al ruolo strategico della città».

