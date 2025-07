Riforma Roma Capitale: il governo accelera, più poteri a Campidoglio e Sindaco

C’è un vento nuovo che soffia su Roma. Un vento che porta con sé l’ambizione, antica quanto la città stessa, di essere finalmente padrona del proprio destino. Dopo anni di promesse, progetti lasciati a metà e riforme naufragate, la Capitale è di nuovo al centro dell’agenda politica nazionale. E questa volta – assicurano da Palazzo Chigi – la svolta è davvero vicina.

Il Governo Meloni accelera sulla riforma dei poteri di Roma Capitale. A guidare l’operazione ci sono due ministri: Roberto Calderoli, con la sua esperienza sull’autonomia regionale, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme. Entrambi con un obiettivo chiaro: rendere Roma più autonoma, più veloce, più libera di governarsi.

Una Roma con poteri speciali, un po’ come una Regione. Capace di legiferare da sola su settori strategici: urbanistica, commercio, trasporti, turismo, sicurezza, rifiuti. Insomma, su molte delle questioni che toccano ogni giorno la vita di tre milioni di persone.

Un sogno lungo vent’anni

Non è la prima volta che si parla di questa riforma. Il sogno di una Roma più forte risale almeno agli anni ‘90. Ma, puntualmente, la macchina si è sempre inceppata.

L’ultima frenata è arrivata con la caduta del Governo Draghi, nel 2022, quando il disegno di legge era ormai pronto. Ora, invece, tutto sembra incastrarsi: la premier Giorgia Meloni è favorevole, e il primo via libera del Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare già entro agosto.

Cosa cambierebbe, davvero?

Molto. Roma potrebbe finalmente decidere in autonomia, senza dover fare i conti con troppi passaggi burocratici tra Regione, Stato e altre istituzioni. Il Campidoglio avrebbe voce diretta su come organizzare il trasporto pubblico, su dove realizzare un nuovo impianto di smaltimento rifiuti o su come rilanciare il turismo.

E non è tutto. Il sindaco Roberto Gualtieri ha fretta, e per questo spinge anche per una legge ordinaria che possa anticipare parte dei nuovi poteri, già nei prossimi mesi. A partire da quelli sulla gestione del Tevere e dell’intera rete urbana.

I nodi politici

Ma, come in ogni grande riforma, non mancano le tensioni. Forza Italia, ad esempio, chiede che i 15 municipi della Capitale abbiano più risorse e poteri reali. Ma dal Campidoglio la risposta è prudente: decentramento sì, ma senza indebolire la guida centrale.

“Quando si parla di autonomia io ci sono sempre, per le Regioni e per la Capitale”, ha commentato il ministro Calderoli. “Più poteri significano anche più responsabilità. Roma deve poter contare di più, ma anche saper rispondere ai suoi cittadini”.

E adesso?

Il cammino sembra essersi avviato. E se tutto andrà come previsto, Roma potrebbe presto entrare in una nuova era, con strumenti normativi finalmente all’altezza del suo ruolo di Capitale. Un passo storico per una città che, da duemila anni, guida l’Italia e il mondo. Ora vuole solo una cosa: essere libera di farlo a modo suo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.