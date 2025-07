“Rifornimento truffa” sull’A24: si serve da solo ma paga il prezzo del servito. Il Codacons presenta esposto

Un gesto quotidiano, automatico. Ma per un automobilista in viaggio sulla A24 Roma-L’Aquila, all’altezza di un distributore in direzione Capitale, quella sosta si è trasformata in una spiacevole sorpresa. Un episodio che ha innescato l’intervento del Codacons e l’inoltro di un esposto all’Antitrust e alla Procura della Repubblica di Roma.

Tutto è cominciato lo scorso 9 luglio, quando l’automobilista, trovando fila alla pompa “self”, ha deciso di dirigersi verso quella del “servito”. Ma, con sua sorpresa, nessun operatore era presente. Alla richiesta di chiarimenti, un dipendente lo ha informato che avrebbe dovuto fare da solo anche lì e poi andare a pagare dentro la stazione.

Fin qui, si sarebbe potuto pensare a un disguido o a un’anomalia nel servizio. Ma l’assurdo è arrivato al momento del pagamento: nonostante il rifornimento fosse stato effettuato autonomamente, alla cassa gli è stata imposta la tariffa del “servito”, cioè quella maggiorata. Alle proteste dell’automobilista, nessun passo indietro.

Una situazione che ha spinto il malcapitato a rivolgersi al Codacons, che ora accusa apertamente: “Se confermata, questa condotta rappresenta una pratica commerciale scorretta, in violazione del Codice del Consumo”, si legge nella nota dell’associazione.

Non solo si tratterebbe di mancanza di trasparenza nell’indicazione dei prezzi, ma anche di un comportamento ingannevole e potenzialmente aggressivo, come sottolinea il Codacons nella segnalazione presentata agli organi competenti.

Ora il caso è al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della magistratura romana.

