Rigenerazione e trasformazioni: la legge urbanistica del Lazio verso il consiglio regionale

Semplificazione, rigenerazione e trasformazioni urbane: il Lazio è pronto a cambiare volto con la nuova proposta di legge sulla semplificazione urbanistica, che ha superato il 22 gennaio l’esame della commissione regionale competente. A breve il testo approderà in consiglio per il voto definitivo.

Promossa dall’assessore Pasquale Ciacciarelli, la proposta mira a snellire le procedure burocratiche e a incentivare la riqualificazione del territorio.

Tra i 21 articoli, nessuno dei quali comporta nuovi oneri per il bilancio regionale, figurano interventi che spaziano dalla rigenerazione urbana alla trasformazione di edifici, fino all’estensione di normativa sul recupero dei sottotetti e al futuro delle sale cinematografiche dismesse.

Premialità volumetriche e demolizioni: le novità più discusse

Uno dei temi più caldi riguarda le premialità volumetriche previste dal testo: sarà possibile incrementare del 15% la volumetria esistente per gli edifici oggetto di interventi di rigenerazione urbana.

La percentuale salirà al 30% nel caso di demolizione e ricostruzione, una misura destinata a incentivare il rinnovamento del patrimonio edilizio.

Questa modifica rappresenta un cambio di rotta rispetto alla normativa voluta dall’amministrazione Zingaretti nel 2017, confermando le intenzioni del governatore Francesco Rocca di imprimere una svolta nella gestione del territorio.

Recupero dei sottotetti: più tempo per trasformare spazi abitati

Un’altra novità di grande rilievo è la proroga al 31 dicembre 2024 per il recupero dei sottotetti a fini abitativi o turistico-ricettivi, superando il precedente limite fissato al 2017.

“Si tratta di un adeguamento urbanistico importante che garantirà ai cittadini laziali la possibilità di sfruttare al meglio questi spazi inutilizzati“, ha spiegato Laura Corrotti. Grazie a questa modifica, vecchi lavati o sottotetti abbandonati potranno essere trasformati in appartamenti o persino B&B, rappresentando un’opportunità sia per le famiglie che per il settore turistico.

Il futuro delle sale cinematografiche: tra cultura e commercio

Un altro punto controverso riguarda la trasformazione delle sale cinema in disuso. Grazie a un emendamento ribattezzato “salva Metropolitan”, sarà possibile destinare gli ex cinema a nuove funzioni commerciali

Non si tratta di un provvedimento isolato: tutte le sale chiuse, a Roma e nel Lazio, potranno usufruire di questa possibilità.

La misura, pur non esente da polemiche, punta a riqualificare edifici dismessi e a dare nuova linfa a spazi altrimenti abbandonati.

Un passo verso la semplificazione o una legge divisiva?

La proposta di legge, sebbene lodata per la sua attenzione alla rigenerazione urbana, non è esente da critiche.

Le premialità volumetriche e la trasformazione dei cinema in mega store hanno sollevato dubbi sull’impatto effettivo sociale e culturale della normativa.

Tuttavia, l’assessore Ciacciarelli si è detto fiducioso: “Questa legge rappresenta un intervento innovativo per il governo del territorio. Dalla rigenerazione urbana alla valorizzazione delle aree agricole, ogni aspetto è pensato per migliorare il tessuto urbano del Lazio, rispettando le esigenze dei cittadini e del territorio“.

Molto più critico invece il Pd. Dove il capogruppo Mario Ciarla, insieme al segretario regionale Daniele Leodori e al presidente della commissione Trasparenza Massimiliano Valeriani sottolineano la quantità di emendamenti presentati dalla stessa maggioranza di centrodestra:

“Sono stati presentati oltre 200 emendamenti alla proposta di Ciacciarelli, dalla sua stessa maggioranza. Quante sono le politiche urbanistiche del centrodestra? Chi decide? A quali interessi rispondono gli emendamenti presentati che nessuno è in grado di spiegare? Dopo i condoni e le leggi burla sulle cantine e i sottoscala che si trasformano in appartamenti, il Pd aveva chiesto un confronto con la maggioranza di centrodestra.

La commissione poteva essere il luogo deputato, tanto che l’opposizione aveva scelto di presentare pochissimi emendamenti. Si è scelto invece da parte della maggioranza di percorrere una strada diversa liquidando una proposta di legge così significativa in solo due sedute di poche ore“. Insomma, la discussione finale in consiglio regionale promette battaglia.

