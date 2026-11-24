Il nuovo volume di Giuseppe Pollicelli, illustrato, pubblicato da Edizioni della Sera (marchio Roma per sempre), e in uscita a dicembre, racconta otto quartieri fuori dal centro storico tra poesie per bambini, schede storiche e le prefazioni di Marco Del Corona e Tommaso Piotta Zanello.

Raccontare la Capitale oltre i soliti itinerari turistici del centro storico, partendo proprio dall’anima verace e dalle meraviglie nascoste dei quartieri di periferia e semicentro. È questo l’obiettivo di “Rime per un’altra Roma. Meraviglie e segreti della Città Eterna oltre il centro storico“, il nuovo libro illustrato scritto da Giuseppe Pollicelli e che si appresta a essere presentato al pubblico nei prossimi giorni.

Un viaggio in rima tra Pietralata, Pigneto, San Lorenzo e Monte Sacro

Pensato per i piccoli lettori (fascia 6-12 anni) ma capace di conquistare anche gli adulti sulla scia della migliore tradizione italiana di Gianni Rodari e Bruno Munari, il volume (62 pagine a colori) accompagna alla scoperta di otto quartieri simbolo della Roma meno convenzionale, con un’attenzione particolare proprio al quadrante orientale e nord-orientale della città: Pietralata, Pigneto, San Lorenzo, Monte Sacro, Mandrione, Coppedè, Eur e Ostia.

Ad arricchire le filastrocche in rima di Pollicelli sono le tavole originali firmate da due affermati giovani illustratori italiani, Emiliano Albano e Federico Pompili, che reinterpretano scorci, paesaggi e monumenti locali. Ogni capitolo è inoltre completato da una scheda storico-informativa con i siti più notevoli da visitare, trasformando il volume in una vera e propria guida alternativa per riscoprire i tesori sotto casa.

Le prefazioni e il legame dell’autore con Roma Est

Ad aprire il libro sono due firme d’eccezione: il giornalista Marco Del Corona e il musicista romano Tommaso Piotta Zanello. Il libro conferma ancora una volta il profondo legame di Giuseppe Pollicelli (giornalista, scrittore e regista classe 1974) con il territorio di Roma Est. Già autore nel 2014 del cortometraggio Pietralata e curatore nel 2022 dell’antologia di racconti Roma. Pietralata, Casal Bruciato, Portonaccio (sempre per Edizioni della Sera), Pollicelli torna così a dare voce e dignità letteraria alle periferie storiche della Capitale, offrendo a famiglie, scuole e residenti uno strumento prezioso per guardare con occhi nuovi il proprio quartiere.

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