Rimosse bancarelle in viale Trastevere

“Questa settimana – informa in un suo notiziario il consigliere del I municipio PD Livio Ricciardelli – nel rione Trastevere il Municipio ha provveduto a rimuovere le bancarelle che da anni si trovavano in viale Trastevere.

Si tratta di un complesso lavoro di ricollocazione di questi posteggi che ha una principale priorità: quella di aumentare il livello di vivibilità dei nostri quartieri e dei nostri rioni.

“Da anni (ed era del resto un mio impegno in campagna elettorale) mi battevo la ricollocazione di quelle bancarelle, che ora sono state spostate presso via Merry del Val.

Ora il Viale è a tutti gli effetti vivibile e sopratutto percorribile per tutti i pedoni ed i cittadini di Trastevere.

Come ben sapete, la scorsa settimana invece ha riaperto la fermata Metro di Repubblica.

Spero sinceramente che dopo 8 mesi di chiusura quella Piazza e questa area del nostro Municipio possa rivivere e rilanciarsi commercialmente.

Purtroppo invece ancora nessuna novità sul fronte della Metro Barberini (chiusa da marzo). Vi terrò aggiornati sui miei colloqui con l’Agenzia della Mobilità.

LA SETTIMANA IN COMMISSIONE

Martedì 2 Luglio ho presieduto una Commissione Commercio sul tema della delibera (elaborata dal Presidente della Commissione Commercio del Comune) sui piani di massima occupabilità e sulle occupazioni di suolo pubblico (Osp). Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, ma ho avuto modo di dire anche in sede di Commissione che si tratta di una delibera miope e che non tiene conto della realtà dei fatti. I Municipi rappresentano ampi territori ed un numero di residenti (in certi casi) superiore a quello di città capoluogo di regione. Nonostante tutto, i Municipi detengono pochi poteri e non dispongono nemmeno di un proprio bilancio. Togliere all’ente Municipio anche questa competenza (senza tra l’altro, fidatevi, conoscere le reali procedure che riguardano il Municipio su questo tema) mi sembra decisamente un grave errore.”