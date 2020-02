Rimossi rifiuti abbandonati su via Longoni

Ennesimo intervento straordinario realizzato nel V Municipio con gli operatori della municipalizzata, che hanno provveduto a rimuovere i rifiuti abbandonati su via Longoni.

Ne dà annuncio sulla sua pagina Facebook dall’Assessore alle Politiche Ambientali Dario Pulcini che scrive: “Sono purtroppo molteplici gli interventi che vengono realizzati con AMA di tipo straordinario a causa del frequente sversamento illecito di rifiuti lungo le strade da parte di ignoti e incivili.

“Si aggiunge quindi disagio alla cittadinanza in quanto gli operatori vengono impegnati in lavori che richiedono un iter più lungo e anche una spesa maggiore per l’Amministrazione con ripercussioni sulla collettività.”

Pulcini lancia un appello:”Purtroppo ancora molti delinquenti abbandonano rifiuti sul territorio: una pratica consolidata nei decenni, per via dell’assenza di controlli adeguati. Per questo stiamo intensificando, grazie al supporto di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, i controlli e le attività d’indagine.”