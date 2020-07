Rimozione rifiuti a via degli Angeli

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio V, ha reso noto un importante intervento di ripristino del decoro svolto in zona Torpignattara.

Nella galleria ex Stefer, collocata sotto via di Torpignattara, nella strada che prosegue con via degli Angeli, è stata avviata e in parte già realizzata una notevole operazione di rimozione dei rifiuti e bonifica vegetazionale.