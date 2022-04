Rinviato l’appuntamento con “Il tuo quartieri non è una discarica”

Rinviato l’appuntamento di domenica 10 aprile nei municipi pari con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio.

Il rinvio dell’appuntamento è stato deciso vista la concomitanza di due eventi straordinari per i romani ed anche per AMA nel prossimo week-end: al Gran Premio di Formula E, già programmato per domenica 10 aprile, si è aggiunto infatti anche l’evento “Roma cura Roma”, la giornata di sensibilizzazione ambientale voluta dal Sindaco e dall’Assessora all’Ambiente che vede il coinvolgimento di associazioni, comitati di quartiere e gruppi organizzati, slittata per il maltempo dallo scorso a questo fine settimana.

La data di aprile verrà recuperata con un appuntamento aggiuntivo, straordinario.

Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ricorda come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra.

Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web di AMA.

Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e particolari sono reperibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde dell’azienda: 800 867 035.

Il prossimo appuntamento con “Il Tuo Quartiere non è una discarica” è previsto per domenica 15 maggio, stavolta nei municipi dispari.