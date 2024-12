“Rione Roma Performing Tour” anima le strade del centro

Dal 4 all’8 dicembre, con “Rione Roma Performing Tour” le arti invadono il centro storico tra suoni, corpi in movimento e storie condivise.

In programma, per le strade del I Municipio, performance sonore, coreografie estemporanee, residenze artistiche, audio walk, pièce itineranti e una video-mostra sulla creatività sociale.

Ogni appuntamento è un percorso esplorativo per creare un contatto e una riflessione con ciò che ci circonda. I partecipanti sono invitati all’ascolto dei luoghi, alla convivialità, all’interazione creativa.

La performer vocale Elena Rivoltini, nel rigoglioso cortile dello studio di artiste Progetto Esthia a Trastevere, invita il pubblico a portare una pianta da casa, per curarla attraverso il canto e condividere un momento di ascolto collettivo in cui il suono è terapia per corpi vegetali e umani.

Caroline Barneaud e Stefan Kaegi di Rimini Protokoll presentano una composizione di Sofia Diaz e Vitor Rorìz dove testi, canzoni e paesaggi sonori danno forma a una nuova geometria dello spazio da condividere con i/le partecipanti.

I collettivi Azioni Fuori Posto e Wundertruppe si muovono negli spazi urbani per tracciare con i corpi percorsi emotivi e di dialogo.

Il digital storyteller Marco Stefanelli presenta il suo nuovo podcast, una passeggiata sonora dove è il suono a prendere per mano i/le partecipanti per un viaggio di scoperta e di fuga in cui è impossibile salvarsi da soli.

E ancora, una Video Mostra con testimonianze e riflessioni dal Movimento Oreste, gli Stalker, Giorgio de Finis.

“Rione Roma Performing Tour – spiegano i curatori Lara De Angelis e Pierpaolo Fabrizio – è pensato come un’esperienza di ascolto collettivo, in cui corpi, voci e luoghi della città si fondono per dare vita a narrazioni inaspettate. Attraverso la condivisione creativa e la sperimentazione artistica, si formano comunità temporanee che esplorano l’inaspettato”.

“Rione Roma Performing Tour” è un progetto di Bluecheese Project, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Per ulteriori INFO e PROGRAMMA dettagliato.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.