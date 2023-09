Riparte la stagione all’Ippodromo Capannelle domenica 3 settembre 2023

Le vacanze sono ufficialmente finite: domenica 3 settembre, con il primo grande appuntamento della stagione, riprende l’attività all’Ippodromo Capannelle.

«Si torna in pista, finalmente – le parole di Elio Pautasso, direttore generale Hippogroup Roma Capannelle -, e noi siamo pronti a dare il via a una stagione che si annuncia entusiasmante dal punto di vista spettacolare e tecnico. Ci attendono appuntamenti di caratura internazionale, tra tutti il Derby Nazionale del Trotto e le Oaks del Trotto, in programma domenica 8 ottobre (le batterie di qualificazione si correranno il 16 settembre), e naturalmente il Roma Champions Day che accenderà i riflettori su Capannelle domenica 29 ottobre. Non possiamo però negare l’esistenza di problemi indipendenti dalla nostra volontà che speriamo di poter risolvere presto con la volontà e la disponibilità di tutte le parti in causa».

Alle 13.30 di domenica 3 settembre, quando si apriranno i cancelli dello storico impianto sulla via Appia, il rito sarà pronto a compiersi. Inizia una nuova avventura e con essa la liturgia pagana che da oltre 140 anni, da quel pomeriggio splendidamente narrato da Gabriele D’Annunzio in cui Andreina fece suo il primo Derby Italiano del Galoppo, affascina e seduce migliaia di appassionati.

Parte una nuova stagione che non conoscerà soste fino ad inizio giugno 2024, come una sorta di anno scolastico: suona la campanella e si ricomincia. Si riprende con tre mesi ad alto livello, alla fine di novembre si tirerà un po’ il fiato, ma senza mai interrompere il ritmo. Poi dicembre, gennaio e febbraio in cui a farla da padrona sarà la preziosa pista all weather, mentre quella in erba si riposerà in vista della primavera.

In settembre si correrà al galoppo per dieci pomeriggi, con quattro appuntamenti festivi, il 3, il 10, il 17 e il 24. Ogni domenica sarà ricca di motivi tecnici e in particolare già il 10 sono in programma due listed per i Purosangue Arabi, da diversi anni una splendida realtà del mondo del galoppo. Il 17 settembre si comincerà a respirare aria di Lydia Tesio grazie al tradizionale Premio Archidamia, tappa fondamentale per inquadrare la grande prova rosa, clou di tutto l’autunno ippico italiano ed europeo. Ottobre invece è il mese del grande evento assoluto per il Trotto, il Derby Italiano, in programma all’Ippodromo Capannelle domenica 8, insieme alle Oaks del Trotto. E poi l’appuntamento autunnale più atteso del galoppo nazionale, il Roma Champions Day, in programma domenica 29 ottobre, convegno ricchissimo che ospiterà il Premio Lydia Tesio sui 2000 per femmine intergenerazionali e internazionali, gruppo 2 come il Premio Roma, sempre sui 2000 metri con in scena i maschi. Un pomeriggio imperdibile grazie anche alla disputa del Ribot Memorial Luciani, pattern sul miglio, e di due listed: il Premio Divino Amore sui mille metri per le frecce di due anni e il Premio Buontalenta Memorial Valiani sul miglio per le femmine.

Anche il mese di novembre offre un convegno assolutamente da non mancare: domenica 5 sarà il giorno dei due anni nel Premio Berardelli, pattern sui 1800 metri, splendidamente contornata da tre listed: il Premio Rumon sui 1500 per i due anni, il Criterium Femminile sulla stessa distanza, e il Premio Umbria che ci regalerà la tradizionale volata sui 1200 metri con i giovanissimi di due anni.



DOMENICA 3 SETTEMBRE – GALOPPO



Il programma prevede cinque condizionate di qualità, una prova riservata ai gentlemen e alle amazzoni che sarà seconda tris, mentre a completare le sette corse del convegno avremo un’altra interessante perizia. Si partirà alle 14.40, in pista scenderanno sui 1500 le femmine di due anni. Saranno in cinque, Preziosissima in prima fila, quindi Mrs Morena, Flor del Plata, Bonny in Love e Comunque Bella.

Melfi tra i favoriti, insidiato da King Collector, Corintonero, Apollo Theatre e Diomede. Subito dopo, seconda corsa alle 15.15 e sulla stessa distanza dei 1500, ecco i maschi:tra i favoriti, insidiato da

Quindi la terza in programma (ore 15.50 sui 1500 metri), una sosta di listed per i tre anni. Saranno in otto e tra costoro i ben noti Wide Sea, Blatant e Self Pride.

Nel complesso ci aspettano cinque prove interessanti che ci raccontano subito della qualità e del livello tecnico della riunione autunnale romana. Con una chiusura in bellezza, la settima corsa (ore 18.10), seconda tris con in campo i gentlemen e le amazzoni: 12 in pista a garanzia di sicuro spettacolo.

EVENTI COLLATERALI – BEER & FOOD E MERCATO CONTADINO

Domenica 3 settembre, oltre al consueto Mercato Contadino che si svolge come ogni sabato sul piazzale esterno dell'ippodromo dalle ore 8.00 fino alle 13,30, è previsto un gustoso appuntamento di Street Food Contadino. BEER & FOOD è il titolo di questo happening: all'interno dell'impianto capitolino saranno presenti diversi stand che proporranno Street Food Contadino, Birre artigianali di Fustock birreria, Fritti e sfizi verdure appena raccolte, vini dell'Azienda agricola Agrilife, Bio Burger di chianina, prodotti dell'Azienda agricola biologica Federico Testa, Frittate afrodisiache con uova freschissime di galline allevate all'aperto dell'Azienda agricola OVA Domus Mea. Per gli amanti del buon cibo e dei cavalli una giornata da non mancare per nulla al mondo.

ph. Domenico Savi