È ripartito dal XIV Municipio il “Tour della Costituzione”: l’iniziativa è stata promossa dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana ed è realizzata in collaborazione con i Municipi e con il supporto e la presenza del costituzionalista Alfonso Celotto.

Lunedì 3 aprile, nella sala polifunzionale del Padiglione 31 in Piazza Santa Maria della Pietà, il focus è stato sull’articolo 9 della Costituzione, il diritto alla cultura.

“In questo particolare momento storico, il nostro baluardo imprescindibile è la Carta Costituzionale, nata dalla Resistenza e figlia di tutte le donne e gli uomini che hanno sacrificato la loro vita per la democrazia e la libertà. Sacrificio che oggi non può assolutamente essere messo in discussione, in particolar modo da rappresentanti delle istituzioni con assurde ricostruzioni e rivisitazioni della storia. Non dobbiamo dimenticarlo mai. Lo dobbiamo fare nella consapevolezza che nelle disposizioni della nostra Costituzione sia indicato pienamente il percorso da seguire per un Paese moderno e civile, che vuole proiettarsi al futuro ispirandosi sempre ai principi di fratellanza, solidarietà e cooperazione internazionale, da tutelare e difendere sempre, contro ogni minaccia di violenza, di odio e discriminazione” ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina Sveltlana Celli.

I prossimi appuntamenti del Tour della Costituzione sono in programma il 17 aprile a Forte Bravetta, Municipio XII, e si parlerà dell’art. 11, “l’Italia ripudia la guerra”. L’8 maggio appuntamento al Teatro del Lido a Ostia (Municipio X) e la riflessione partirà dall’art. 32, il “diritto alla salute”. L’ultima tappa di questo secondo ciclo si terrà il 15 maggio presso l’Aula Magna del Liceo Giordano Bruno a via della Bufalotta, nel Municipio III: il tema centrale sarà l’art. 3, la tutela della pari dignità sociale.

