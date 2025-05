Ripascimento Ostia: dalla foce del Tevere 220mila mc di sabbia

Il Tevere, questa volta, non ha restituito leggende o antichi relitti. Ha restituito sabbia. Tanta, tantissima sabbia: settantamila metri cubi.

È questo il “bottino” sollevato dalla draga “Gino Cucco”, in azione dalla fine di marzo alla foce del fiume, dove le acque dolci si incontrano con il Tirreno e, spesso, si scontrano con anni di incuria, insabbiamento e difficoltà per la navigazione. Ma stavolta qualcosa è cambiato.

L’intervento – finanziato dalla Regione Lazio – ha avuto il sapore di una doppia rinascita. Da un lato, ha riportato profondità e sicurezza a un tratto critico del fiume, dove le imbarcazioni rischiavano letteralmente di “arenarsi” nel fango.

Dall’altro, quella stessa sabbia, anziché finire in discarica o dispersa al largo, è tornata sulle spiagge di Ostia, come un dono riportato dal mare.

Chi in questi giorni ha passeggiato nei pressi della Rotonda di Ostia, avrà notato qualcosa di diverso: una battigia più ampia, più compatta, dove prima le onde avevano strappato metri preziosi di costa.

Stabilimenti storici come il Kursaal e il V Lounge, simboli balneari del litorale romano, respirano un po’ di sollievo dopo gli inverni segnati da violente mareggiate.

«È un intervento atteso da anni – ha commentato l’assessore regionale Fabrizio Ghera, durante un sopralluogo a Fiumara Grande insieme al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – e possiamo definirlo un esempio di economia circolare: togliamo un problema alla foce del Tevere e lo trasformiamo in risorsa per le nostre coste».

E i numeri parlano chiaro. Ai 70mila metri cubi prelevati dalla foce, si aggiungono 90mila dal porto di Ostia e 60mila dal Canale dei Pescatori, per un totale di 220mila metri cubi di sabbia impiegata per il ripascimento del litorale romano.

Una quantità che segna un salto di qualità rispetto al 2022, quando l’intervento si era fermato a 40mila metri cubi. Per trovare un’operazione di questa portata, bisogna tornare indietro fino al 2010.

Ma il lavoro non si ferma qui. A protezione del tratto più esposto, una barriera lunga 350 metri è stata posizionata davanti alla Rotonda, mentre proseguono i lavori per il ripristino della soffolta tra Piazzale Magellano e il Canale dei Pescatori.

Un’azione sinergica per tenere testa a un fenomeno, quello dell’erosione costiera, che negli ultimi anni ha messo in ginocchio tratti interi del litorale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.