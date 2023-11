Ripristinata scalinata al capolinea Metro Eur

È stata riaperta oggi al passaggio pedonale la scalinata che collega Viale America a Piazza Terracini, dove si trova la fermata della metro B Eur Palasport.

A causa di un incidente stradale, il percorso pedonale ha avuto ingenti danni che ne hanno compromesso il transito in sicurezza. Il Dipartimento Csimu di Roma Capitale ha provveduto a ripristinare il passaggio, realizzando diverse lavorazioni, tra cui la riparazione della scalinata attraverso la ricostruzione del muro con nuove lastre in marmo rifissate e ancorate e la sostituzione di circa 40 griglie pedonali danneggiate dai mezzi pesanti che salivano sul marciapiede. Inoltre, sono stati posizionati undici dissuasori che impediscono la salita dei mezzi sul marciapiede e sono stati istallati nuovi mancorrenti per favorire il transito dei pedoni sulle scale. Infine, è stata effettuata la pulizia della scala dal verde infestante e dai rifiuti accumulati e sono state ripulite le scritte vandaliche sulle lastre di travertino. Le lavorazioni hanno avuto un costo di 40mila euro del bilancio capitolino e sono state eseguite in circa 15 giorni.

Contestualmente il Dipartimento Csimu si è occupato anche della pulizia delle caditoie posizionate su viale America e viale Europa da via Tupini a via dell’Arte.

“Abbiamo ripristinato una situazione che di fatto impediva ai pedoni l’accesso diretto alla metro – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. Oltre a riparare i danni dovuti all’incidente, abbiamo sostituito tutte le griglie che, a causa di soste illecite, erano pericolanti. Al di sotto si trova un parcheggio, a circa 10 metri di profondità, e le griglie dovevano essere messe in completa sicurezza. Sono state anche svolte operazioni di pulizia, per lo stato di incuria in cui ormai versava la tratta. Ringrazio il Dipartimento Csimu che ha lavorato anche il 1° novembre per accelerare le lavorazioni e riconsegnare la tratta pedonale ai romani. Un ringraziamento particolare anche all’Ufficio speciale decoro urbano del Campidoglio per affiancarci e sostenerci in tutte queste fondamentali attività”.