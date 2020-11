Ripristino fognature della palazzina 3 di Via A. Mammucari

Finalmente arriva la felice conclusione di una storia che andava avanti da diversi anni e che ha sempre trovato spazio e un piccolo sostegno dal nostro sito web. Una vicenda grottesca per il modo in cui vengono gestiti i problemi sulle case di edilizia popolare a Roma prima di essere risolti. Ma su questo argomento lasciamo la parola al nostro lettore: “Non mi sembra vero. La fine di un incubo dopo quattro anni. Gli inquilini della palazzina 3 di Via A. Mammucari (case di edilizia popolare) non saranno più tormentati da nugoli di zanzare d’estate e d’inverno, non vedranno più le blatte americane (schifoso scarafaggio alato) risalire nei bagni attraverso le tubature fognarie, e soprattutto non avranno più nei sotterranei del palazzo i liquami destinati alle fogne.

Quattro anni di segnalazioni agli uffici del Comune, di lettere ai giornali, fino a che circa sette mesi or sono, non indussi gli inquilini a rivolgersi al Difensore Civico del Lazio. Confesso che ho messo in croce (si fa per dire) anche il Difensore Civico, con innumerevoli mail, oltre alle iniziali lettere raccomandate. A sua volta il Difensore Civico ha insistito presso gli Uffici del Comune. Ed ora i lavori, perlomeno presso la palazzina 3, sono a buon punto. Ma tutte le palazzine del complesso, avrebbero bisogno del ripristino delle fognature, giacché, come ebbe a dichiarare il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative (19 febbraio 2020), “l’intera rete è ormai al collasso. Carmelo Dini “.

Ecco invece il commento su questo fatto dell’ex Presidente del IV Municipio Roberta Della Casa (ora delegata della sindaca di Roma): “Da troppi anni nelle palazzine di Via Mammuccari, nel quartiere Tiburtino III, era presente un problema fognario che causava la fuoriuscita di liquami creando non poche problematiche per i residenti. In questi giorni stiamo eseguendo un primo intervento, quello sicuramente più urgente, inerente le scale A e B dell’edificio n.3 ma proseguiremo, nelle prossime settimane, sulla medesima problematica dell’intero comprensorio. L’investimento complessivo è di circa 100 mila euro che il Municipio IV insieme ad Acea utilizzerà per risolvere definitivamente una questione trascurata dalle precedenti amministrazioni.”