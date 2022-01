Allora riproviamoci…

Riproviamoci a non perdere la speranza, credendo fino in fondo che avete capito

…A ripetervi le grandi lezioni che sono giunte, chiare, al cuore di tutti: la stanchezza delle menti in gabbia, l’aumento di ingiustizia che allontana sempre più i ricchi dai poveri, la necessita di rifondare una Nazione che precipita all’ultimo posto delle classifiche (disoccupazione, corruzione, distruzione dello stato di diritto e del patrimonio culturale, incapacità a rivedere le regole e a controllarne l’applicazione).

Avete compreso i frutti dell’Albero del Bene? Queĺlo piantato da Lorenzo Milani, innaffiato da David M. Turoldo, innestato da Zeno Saltini, da Mazzolari e da Chiara Lubich, zappato dal lavoro di tanti operai e contadini per bene, che leggendo le Lettere dal Carcere, la Dichiarazione di Ventotene, gli Atti del Concilio Vaticano Secondo, hanno permesso a questa Barca, squarciata dalle prevaricazioni e dai soprusi, di rimanere a galla e provare a prendere il largo…per pescare, ma anche per accogliere!

Noi, laici servitori dello Stato, ripeto, laici, abbiamo resistito nonostante il vostro cattivo esempio, sempre peggiore, abbiamo provato a scendere in campo, col coraggio degli Ambrosoli, dei Manager, che si gettavano a capofitto sui problemi immensi e ne uscivano felici, ma più poveri, come certi Presidenti del Consiglio di più di centoquaranta anni fa.

Non ci avete voluto accanto a voi, per mettervi in grado di capire meglio le questioni e i bisogni della gente. Preferivate i docili raccomandati, i figli dei furbi, la Casta….

E non provate ad obiettare, non siamo qualunquisti, dopo che abbiamo passato una vita a cercare di rendere praticabili strumenti astrusi che i vostri giochetti partorivano.

Non ci provate a misurare le persone per bene coi vostri metri a fisarmonica e colla vostra rigida prosopopea.

Noi vogliamo che l’Italia, la nostra amata Nazione, viva a livello europeo, giusta, equa, non corrotta, democratica.

David Sassoli vi ha lasciato questo testamento, che non è’ fatto di utopie e di sogni, ma di reali strumenti per servire i Cittadini e soprattutto quelli che le vostre fotografie non riescono mai a mettere a fuoco:

-la dignità, bene inalienabile secondo la nostra bellissima Costituzione;

-la possibilità di attuare le riforme, con l’intelligenza e l’entusiasmo, che fuori dei Palazzi non mancano di certo;

-la capacita’ di resistere, fare resilienza e ribaltare le derivate negative, contando su tanti giovani e donne che ogni giorno si fanno onore, a prescindere dalle raccomandazioni.

Vi ho annoiato?

Allora non mi rivolgo più a voi, ma a Colui che i vostri conciliaboli imparati a memoria partoriranno come Primo Cittadino Italiano.

Spero solo che, come la Chiesa ha lo Spirito Santo che illumina i Cardinali nella Cappella Sistina, voi siate ispirati dagli Eroi e dai Valorosi che hanno costruito questo Paese, dando la propria vita.

Caro nuovo Presidente, cerca di ricordarti che, almeno fino al 2026, quindi quasi fino alla scadenza del tuo mandato, noi tutti dobbiamo fare un grande miracolo, senza precedenti!

Riforme, Resistenza e Resilienza, riportando la qualità della nostra vita a livelli alti, basati sulla cultura, coesione e generatività.

Tu devi essere il Garante di questo Progetto meraviglioso, ma senza appello!

Noi crediamo in Te, non abbiamo altra scelta, per continuare ad essere persone per bene e degne e attente e attive.

Buon Lavoro,