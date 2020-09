Ripulita da ViverEco l’area verde (in stato pietoso) di via Olcese fronte scuola M.T. di Calcutta

Domenica 13 settembre 2020 l’associazione ViverEco di Tor Tre Teste ha ripreso le attività di pulizia e manutenzione di alcune aree verdi del nostro quartiere.

In questa occasione la benemerita associazione si è rimboccata le maniche e ha fatto pulizia nel tratto verde (in stato pietoso) di via Olcese fronte scuola M.T. di Calcutta pensando agli scolari che lunedì 14 settembre riprenderanno l’attività scolastica.

I ragazzi troveranno così pulita e tirata a lucido l’area che si affaccia davanti alle scuole.

In attesa di notizie dal Municipio circa la pulizia del vicino collegamento pedonale che da via Viscogliosi immette su via Olcese e gli edifici scolastici, giunge notizia che il 27 settembre in largo Cevasco sarà effettuata la raccolta di ingombranti.