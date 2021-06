Ripulito dalla Soprintendenza il Monumento ai caduti del Quarticciolo

L’assessora alla Cultura del V municipio, Maria Teresa Brunetti informa che “il 17 giugno la Sovrintendenza è intervenuta per pulire le scritte vandaliche e per rubricare l’iscrizione che ricorda i caduti per la patria. I restauratori hanno provveduto a cancellare anche le scritte sui muretti di cinta delle aiuole. Ringraziamo l’Anpi per la segnalazione e la Sovrintedenza Capitolina per essere prontamente intervenuta augurandoci che simili episodi non accadano nuovamente e confidando nell’idea che i beni pubblici sono per l’appunto pubblici, cioè di tutti”. Sull’iscrizione ora si può di nuovo leggere la scritta: “I combattenti della borgata Quarticciolo caduti per la patria”.

Il monumento in questione si trova in Piazza del Quarticciolo e commemora i combattenti della borgata caduti per la patria. Il monumento, formato da una colonna, è stato qui collocato nel 1960.