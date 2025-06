Riqualificata la Collinetta di piazza Vittorio

L’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi ha effettuato un sopralluogo nei giardini di Piazza Vittorio. Le verifiche, volte a definire i prossimi interventi di manutenzione ordinaria, si sono concentrate anche sui recenti lavori di riqualificazione della collina, situata all’interno del giardino.

L’area versava in uno stato di degrado a cui si aggiungeva un uso improprio della struttura presente. Il Dipartimento Capitolino Tutela Ambientale ha eseguito una serie di interventi volti a restituire l’originaria vocazione naturalistica del sito, sviluppando un costante dialogo con i cittadini.

Tra marzo e giugno 2025 è stata effettuata la bonifica e la copertura della superficie con un manto erboso, arricchito da 70 nuove piante di Pyracantha Coccinea. Sopra la struttura presente sulla collina sono stati invece collocati 70 vasi di bouganville, plumbanco e alloro. Infine, l’area potrà usufruire di un nuovo impianto di irrigazione.

“Con la riqualificazione della collinetta prosegue il lavoro di valorizzazione del giardino di Piazza Vittorio, con un’area verde dotata di nuove piante e un nuovo tappeto erboso che si inserisce nell’architettura della piazza.

La struttura presente sulla collina è stata arricchita con piante tappezzanti che evitano utilizzi impropri della copertura e abbelliscono l’area. A questo recente intervento si aggiungeranno le operazioni di manutenzione ordinaria definite con i tecnici del servizio giardini e con le ditte che operano nel sito” dichiara Sabrina Alfonsi.

“La componente verde della città è essenziale sia per tutelare la salute dei cittadini contro gli effetti del cambiamento climatico, sia per creare nuovi habitat capaci di garantire lo sviluppo della biodiversità” conclude Alfonsi.

