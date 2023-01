Riqualificata via Capoprati

In occasione della Corsa di Miguel è stato riqualificato il tratto di pista ciclopedonale di via Capoprati, da piazza Maresciallo Giardino fino al Ponte duca d’Aosta. Il Dipartimento Csimu di Roma Capitale ha lavorato su 500 metri di pista deteriorata, intervenendo anche sulla pulizia del verde.

Sulle piste ciclopedonali è in atto la manutenzione ordinaria che il Dipartimento Csimu sta portando avanti, anche nei fine settimana, per rendere i percorsi agevoli e privi di ostacoli. Il tratto di via Capoprati richiedeva un intervento che è stato programmato per tempo anche con l’occasione di un evento molto sentito dalla comunità come la Corsa di Miguel.

Il rifacimento della pista di via Capoprati fa parte del più ampio piano di riqualificazione che riguarda: la Regina ciclarum, il percorso cilcopedonale che si estende lungo la dorsale del Tevere per 42 chilometri da Castel Giubileo fino a ponte di Mezzocammino; la Pista dorsale Aniene, 10 chilometri da via Nomentana a viale Parioli; la pista che va da via del Collettore Primario a Ostia antica, 1.4 chilometri. Il costo complessivo degli interventi è di 600mila euro e terminerà entro il 31 gennaio.