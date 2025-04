Riqualificazione del verde Piazzale della Posta

Procedono le attività di riqualificazione del verde nel Municipio X.

Dopo avere revisionato gli impianti irrigui di Piazza dei Ravennati, Piazza Anco Marzio, Piazza della Stazione Vecchia e dei giardini corrispondenti alla Chiesa di Regina Pacis e messe a dimora nuove fioriture stagionali, sono partiti i lavori in Piazzale della Posta.

In piazza della Stazione Vecchia sono stati già collocati 9 ginko biloba e prossimamente verranno effettuati ulteriori interventi.

I lavori di riqualificazione del verde proseguiranno su tutto il territorio anche mediante la collocazione di nuove essenze arboree ed arbustive.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.