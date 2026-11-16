Coinvolgere le associazioni sportive e i tecnici del territorio già nella stesura del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo «Antonio Nori» di Tor Tre Teste. È questa la richiesta formale avanzata oggi, 16 novembre 2026, dal Presidente della X Commissione Permanente Sport, Benessere e Qualità della Vita di Roma Capitale, Ferdinando Bonessio, attraverso una lettera ufficiale inviata ai vertici dell’amministrazione capitolina e dello sport nazionale.

I destinatari dell’appello

La missiva è indirizzata all’ingegner Fabio Pacciani, Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e all’ingegner Sara Locacciato, Dirigente dell’Unità Operativa Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva. Per conoscenza, il documento è stato trasmesso anche all’Assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato, al Presidente di Sport e Salute S.p.A. Marco Mezzaroma e all’Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris.

Un cantiere da quasi 2 milioni di euro

L’iniziativa di Bonessio nasce a seguito degli annunci ufficiali sul recupero della struttura di Largo Serafino Cevasco, nel Municipio V. Realizzato nel 2005 e da oltre dieci anni in stato di grave degrado, l’impianto sarà oggetto di una riqualificazione da quasi 2 milioni di euro affidata a Sport e Salute S.p.A., nata in parte come eredità degli Europei di Atletica Leggera Roma 2024.

Secondo il cronoprogramma annunciato, i lavori partiranno ad aprile 2027 per concludersi entro settembre dello stesso anno. L’intervento interesserà oltre 4.850 metri quadrati e comprenderà il rifacimento integrale della pista di atletica a sei corsie con manto omologato FIDAL, il ripristino dei sottofondi e dei sistemi di drenaggio, oltre al recupero funzionale dell’adiacente campo da rugby. Un’opera definita strategica anche dal Presidente FIDAL Stefano Mei, poiché risponde al fabbisogno di un bacino di circa 600-700 mila residenti nel quadrante est della città.

Le richieste specifiche della Commissione Sport

Per evitare che l’opera resti un intervento puramente edilizio, Bonessio chiede la convocazione urgente di un incontro tecnico-istituzionale tra Roma Capitale, Sport e Salute, FIDAL e i rappresentanti delle realtà locali. L’obiettivo è avviare un confronto già durante la fase di progettazione definitiva, e comunque prima dell’inizio dei lavori ad aprile 2027, su tre punti chiave:

•⁠ ⁠Caratteristiche funzionali e dotazioni: verificare che le scelte progettuali rispondano alle reali esigenze delle diverse discipline dell’atletica leggera e del campo da rugby.

•⁠ ⁠Modalità di fruizione futura: definire come l’impianto verrà vissuto e gestito dalle società sportive, dagli atleti e dalle famiglie del quartiere.

•⁠ ⁠Ascolto degli operatori storici: integrare nel tavolo di lavoro chi ha garantito per anni l’attività sportiva e l’inclusione sociale nell’impianto.

A questo proposito, nella lettera vengono segnalati quattro profili tecnici da coinvolgere direttamente nel confronto: Gianluca Grasso (Segretario e Capo Istruttore dell’A.S.D. Atletica Tor Tre Teste), Daniele Carlesimo (Responsabile della Scuola di Atletica Leggera FIDAL presso l’impianto Nori), Nereo Benussi (Tecnico FIDAL specialista dei salti) e Gianfranco Renzulli (Ex responsabile dell’Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL Nazionale).

«Un investimento di quasi due milioni di euro deve produrre un risultato duraturo – sottolinea Bonessio nella lettera – non soltanto restituire una pista rinnovata, ma garantire un impianto pienamente funzionale, frequentato e capace di rispondere alla domanda di sport di un intero quadrante della città».

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