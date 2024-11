Riqualificazione parco Madre Teresa di Calcutta: ok in Giunta

È stata approvata dalla Giunta capitolina la delibera presentata dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi relativa al progetto di riqualificazione del parco Madre Teresa di Calcutta nel municipio V, che rientra nell’ambito del piano “100 Parchi per Roma”.

Il progetto, con gli adeguamenti richiesti dal nuovo Codice degli appalti, prevede un investimento di 2.545.944 e interessa un’area di circa 3,5 ettari che è già oggi un parco pubblico.

Tra gli interventi previsti dal progetto la riconfigurazione della rete dei percorsi con un sentiero a circuito per praticare jogging, la riorganizzazione degli spazi con la realizzazione di un’area gioco per bambini, una cavea terrazzata ricavata dai manufatti preesistenti, un’area con attrezzature ludico-sportive con campo da basket, skatepark e strutture per calisthenics e un’area cani attrezzata con percorsi agility dog.

Il progetto include, inoltre, la riqualificazione del verde con la rimozione delle specie infestanti e messa a dimora di nuovi alberi e arbusti in sostituzione di quelli in cattivo stato e l’ampliamento complessivo del patrimonio arboreo del parco. Saranno create delle radure in prato naturale e zone per il relax con panchine.

Le pavimentazioni danneggiate saranno sostituite utilizzando materiali drenanti per favorire la permeabilità del terreno, l’equilibrio idrico del suolo naturale e il recupero delle acque piovane, contribuendo al contrasto del fenomeno delle isole di calore. Ulteriori interventi, infine, prevedono il rifacimento dell’impianto di illuminazione, della rete idrica e la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane.

L’inizio dei lavori è previsto entro il 2025.

“L’approvazione del progetto di riqualificazione del Parco Madre Teresa di Calcutta aggiunge un importante elemento al lavoro complessivo che ci vede impegnati nella realizzazione dell’ambizioso piano dei 100 parchi, di cui questo rientra tra i primi 19 interventi già programmati.

Un progetto che vuole valorizzare le caratteristiche del parco ampliando e rigenerando il patrimonio verde al suo interno e creare nuove connessioni della rete dei percorsi e degli spazi previsti con quelli esistenti nel quartiere.

Un intervento che restituirà a quel quadrante della città un parco completamente rinnovato, pensato per favorire l’inclusività e la socialità e per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente in quel quadrante della città”, dichiara l’assessora Alfonsi.

“Il programma 100 parchi prosegue a ritmo serrato interessando tutta la città. L’intervento progettato per riqualificare il parco Madre Teresa di Calcutta è doppiamente importante, perché riguarda un’area che è stata spesso fonte di preoccupazione per i cittadini a causa di fenomeni di illegalità e criminalità. Invece il parco ha enormi potenzialità, e la riqualificazione farà sì che possa essere pienamente vissuto e fruito” aggiunge Giammarco Palmieri, presidente della commissione capitolina Ambiente.

