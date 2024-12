Risse e pregiudicati, bar in via Casilina chiuso per la sesta volta

È stato disposto un nuovo provvedimento di chiusura per il bar di via Casilina, questa volta per 20 giorni, a causa di gravi problematiche legate all’ordine pubblico e alla sicurezza.

La decisione è arrivata dal Questore di Roma a seguito di ripetuti controlli da parte degli agenti del Commissariato Torpignatara, che hanno messo in luce una serie di criticità.

Il locale, infatti, era diventato un ritrovo di persone con precedenti penali e un teatro di risse, comportamenti che hanno spinto le forze dell’ordine a intervenire ancora una volta.

Le risse e la situazione di degrado:

L’episodio che ha portato alla sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande è avvenuto lo scorso 27 ottobre, quando, durante una discussione tra alcuni avventori, è scoppiata una violenta lite.

Durante il controllo, sono state identificate due persone risultate irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. Le due sono state successivamente accompagnate presso l’ufficio immigrazione della Questura per ulteriori verifiche.

Un locale già sospeso più volte:

Quello di oggi non è un episodio isolato: il bar era già stato sospeso cinque volte dal 2018 ad oggi per episodi simili. Le risse, infatti, non sono una novità in questo esercizio commerciale, che sembra attirare individui con precedenti penali e favorire la perpetrazione di condotte violente.

A nulla sono serviti i precedenti provvedimenti di chiusura: l’attività del locale, purtroppo, ha continuato a creare disagi e problemi per la sicurezza dei residenti e degli altri esercizi commerciali della zona.

Provvedimento del Questore e sigilli al bar:

In considerazione dei precedenti e delle evidenti problematiche legate alla gestione dell’attività, il Questore di Roma ha deciso di applicare la sospensione ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., norma che consente la chiusura temporanea di esercizi pubblici in caso di grave rischio per l’ordine pubblico.

I sigilli sono stati apposti ieri mattina dagli agenti del Commissariato Torpignatara, che hanno notificato il provvedimento al titolare del bar.

