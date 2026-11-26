Un carico di 1.200 uova scadute, circa 250 chilogrammi di cibo conservato in condizioni precarie tra pietanze crude e già cucinate, oltre a cucine incrostate di sporco stratificato e grasso.

È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale durante una doppia operazione di controllo nei pubblici esercizi della Capitale, conclusa con sanzioni per 15mila euro, la distruzione immediata della merce avariata e la chiusura di due locali di cucina etnica tra i quadranti Marconi e Torrenova.

Il primo intervento ha visto in azione i caschi bianchi dell’XI Gruppo Marconi insieme agli ispettori della Asl: varcata la soglia dei locali adibiti a preparazione e dispensa, i verificatori si sono trovati davanti a un quadro igienico-sanitario compromesso, tra incrostazioni diffuse sulle attrezzature, pavimenti unti, finestre prive di reti anti-insetti, carenze nell’igiene del personale e menu privi delle indicazioni obbligatorie sugli allergeni.

Oltre ad annientare sul posto i due quintali e mezzo di alimenti deteriorati e le milleduecento uova scadute per evitare pericoli alla salute pubblica, gli agenti hanno rilevato l’assenza dei requisiti essenziali per operare, facendo scattare multoni per circa 15mila euro e lo stop immediato dell’attività.

A Torrenova i sigilli al locale aperto abusivamente dopo le proteste dei residenti

Il secondo fronte dei controlli si è aperto nella periferia orientale, a Torrenova, dove i residenti avevano segnalato ripetuti episodi di rumori molesti e schiamazzi provenienti da un altro ristorante etnico.

Durante il sopralluogo, le pattuglie del VI Gruppo Torri hanno scoperto che i gestori continuavano a servire i clienti nonostante un provvedimento amministrativo già notificato che imponeva l’interruzione dell’esercizio per irregolarità e carenze nei titoli autorizzativi.

Contestata l’inosservanza dell’ordinanza, i caschi bianchi hanno dato esecuzione immediata all’atto apponendo i sigilli agli ingressi, preannunciando ora controlli serrati per verificare che i divieti imposti vengano rispettati.

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