Ristori ambientali per i Comuni con discariche e termovalorizzatori: la Regione Lazio stanzia 9 milioni di euro

Un pacchetto da nove milioni di euro per sostenere i territori chiamati a farsi carico degli impianti di smaltimento dei rifiuti nel Lazio. È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il bando per l’assegnazione dei ristori ambientali destinati ai Comuni che ospitano — o che si trovano entro 500 metri di distanza — impianti di termovalorizzazione oppure discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il provvedimento, varato dalla Giunta su iniziativa dell’assessore al Ciclo dei Rifiuti Fabrizio Ghera, finanzierà opere pubbliche locali finalizzate al riequilibrio territoriale e al miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Come funzionano i contributi e la graduatoria

Lo stanziamento triennale sarà suddiviso in tre tranche: 1 milione di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027 e altri 4 milioni per il 2028. Per stilare la graduatoria dei progetti ammessi, la Regione valuterà diversi indicatori oggettivi: la natura dell’impianto presente sul territorio, la sua capacità autorizzata (sopra o sotto la soglia delle 200mila tonnellate), il bacino d’utenza servito (regionale, pluriprovinciale o provinciale) e l’aderenza dell’opera pubblica proposta agli obiettivi di riqualificazione e benessere della comunità. La finestra per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni resterà aperta fino al 10 dicembre 2026.

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