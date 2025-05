Riva destra del Tevere, nuove banchine e muraglioni

Riqualificata la riva destra del Tevere. L’intervento giubilare ha portato alla pulizia di 80mila metri quadri di muraglioni, al ripristino di 1100 metri di cigli, alla sistemazione 6000 metri di banchine, di 43 scalinate e 38 cancelli per chiudere le banchine in caso di piena.

Il risultato della riqualificazione è stato mostrato questa mattina, con un sopralluogo da un battello fluviale, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, anche in qualità di Commissario straordinario del Giubileo, insieme all’assessore della Regione Lazio a Mobilità e trasporti, viabilità e infrastrutture Fabrizio Ghera e alla presidente del Municipio I Roma Centro Lorenza Bonaccorsi.

“Abbiamo deciso di mettere il Tevere al centro di 19 interventi giubilari per 42 milioni di euro – ha spiegato Gualtieri – e in particolare ne abbiamo collocati lungo il Tevere 4 da 12 milioni, il cui soggetto attuatore è la Regione Lazio, che riqualificano muraglioni, banchine e cigli.

Oggi presentiamo i lavori completati sulla sponda destra, fino a ponte Regina Margherita, a giugno verrà ultimato l’altro lato, quello della sponda sinistra. L’unico pezzo che manca è l’allargamento della banchina di Castel Sant’Angelo che, per complicazioni tecniche, ha bisogno di un paio di mesi ancora“.

I lavori, che interessano 3,5 km sulla sponda destra (da Ponte Regina Margherita a Ponte Cestio) e 2,4 km su quella sinistra (da Ponte Cavour a Ponte Garibaldi), sono stati avviati ad aprile 2024, secondo cronoprogramma.

La Regione Lazio, ha sottolineato l’assessore Ghera “è competente per la sicurezza idraulica ma cerchiamo di collaborare con la parte ludica e ricreativa di cui sono competenti Municipio e Comune perché siamo convinti della centralità del Tevere e, come a Testaccio e Magliana, collaboriamo per la sua bonifica e messa in sicurezza, soprattutto rispetto agli argini“. L’assessore ha annunciato anche lo stanziamento di 600mila euro per ricreare un contratto con Ama per la pulizia dell’argine e delle banchine del Tevere su scala giornaliera.

Per quanto riguarda la porzione restante di Castel Sant’Angelo, Giorgio Pineschi, dirigente dell’autorità idraulica regionale, ha spiegato che “l’intera arcata di destra era occlusa da materiali terrosi che sono stati rimossi ripristinandone la funzione idraulica.

La lavorazione successiva prevede di infiggere delle palancole e ripristinare un profilo nuovo, un po’ più largo della banchina: 1 metro e mezzo in più per avere una banchina più larga sotto quell’arcata anche per i mezzi di soccorso. Ma abbiamo bisogno ancora di un paio di mesi perché tutto sia ripristinato al meglio“.

