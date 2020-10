Riva Destra (FDI): appello al Prefetto per riaprire ZTL ed evitare contagi

“Si riapra immediatamente la ZTL: concordiamo pienamente con quanto richiesto da Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica ‘Con Giorgia Meloni’ e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale. Ci appelliamo fortemente a Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma, affinché intervenga sul sindaco Raggi per rivedere la chiusura del centro storico. I motivi sono essenzialmente due: dare ossigeno alle attività commerciali del territorio in piena crisi e soprattutto decongestionare il già in ginocchio trasporto pubblico romano, il cui noto affollamento mette a serio rischio contagio migliaia di romani”.

Così in una nota Enrico Kauffmann, Lorenzo Loiacono e Fabio Sabbatani Schiuma, rispettivamente capo della Segreteria Politica, coordinatore di Roma Capitale e Segretario Nazionale di Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia.