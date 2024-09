Rivoluzione artistica: I Silos di Piazza Venezia diventano opere d’arte

L’attuale maxi cantiere per la realizzazione della fermata della metro C a Piazza Venezia sta riscrivendo il volto della Capitale. Oggi, chi si affaccia dal Vittoriano vede solo terra e ruspe, un’immagine che persisterà fino al 2032.

Ma non tutto è perduto! L’amministrazione ha un piano audace: reclutare talentuosi writer per trasformare i silos a servizio dell’idrofresa in straordinarie opere d’arte.

Questo cantiere non è solo un semplice luogo di lavoro; è diventato il simbolo di una Roma in evoluzione. Qui, centinaia di operai e una flotta di mezzi, tra cui l’idrofresa più grande d’Europa, sono impegnati in un’impresa monumentale.

L’obiettivo? Rendere il centro più vivibile e affascinante, nonostante l’impatto visivo che i lavori hanno avuto su uno dei luoghi più iconici della città.

Per mitigare l’effetto del cantiere e riqualificare la piazza, è nata la mozione “Silos d’artista”, proposta dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Con entusiasmo, l’aula ha approvato questa iniziativa innovativa, che prevede la selezione di artisti nazionali e internazionali pronti a decorare i silos con la loro arte.

Svetlana Celli ha dichiarato: “In questo cuore pulsante di Roma, vogliamo dimostrare che l’arte può fiorire anche nei contesti più inaspettati. Il nostro obiettivo è trasformare un cantiere in un palcoscenico di bellezza e creatività.”

“Vogliamo che cittadini e turisti possano vivere un’esperienza artistica unica, anche in una piazza così storica,” ha aggiunto Celli. “I silos diventeranno tele viventi, e il cantiere di Piazza Venezia si trasformerà in un museo contemporaneo a cielo aperto.

Questo progetto non è solo un passo verso il futuro, ma un omaggio alla nostra identità culturale e un modo per promuovere Roma come capitale dell’arte in tutte le sue espressioni.

Ringrazio i consiglieri che hanno creduto in questa visione, dimostrando come l’arte possa integrarsi perfettamente con la vita quotidiana e urbana.”

Con questa audace iniziativa, Roma si prepara a stupire, trasformando i lavori in corso in un’opportunità per incantare e meravigliare.

