Roberta Della Casa: “Combattiamo l’illegalità”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato della Presidente del IV municipio Roberta della Casa.

“Il IV Municipio per anni è stato terra di nessuno e in ogni quartiere si sono creati accampamenti abusivi ed enormi discariche a cielo aperto.

Oggi 6 febbraio 2019, grazie al IV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, ai PICS e al Servizio Giardini, siamo intervenuti in due siti che erano teatro di roghi tossici e traffico illecito di rifiuti: Via Collatina Vecchia/Via del Flauto e Via Grotte di Gregna. Abbiamo trovato numerosi cavi da cui era stato sottratto il rame e materiali edili abbandonati. Ringraziamo anche la sala operativa sociale che con grande professionalità si fa carico delle fragilità sociali ed è sempre presente durante le operazioni.

Le aree sono adesso sotto sequestro e lavoreremo per la bonifica.

I cittadini hanno diritto a non respirare fumi inquinanti e a vivere nel decoro e noi stiamo lavorando per questo.

Combattiamo l’illegalità!”

Bene, siamo in attesa degli ulteriori sviluppi.