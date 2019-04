Roberta Della Casa – IV municipio: “Servizi anagrafici più efficienti”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato della presidente del IV municipio Roberta Della Casa.

“In IV Municipio vogliamo dare risposte concrete ai cittadini e proprio per questo ci siamo posti l’obiettivo di rendere i servizi anagrafici più veloci ed efficienti.

Tra le novità l’arrivo di una nuova macchina per le carte d’identità elettroniche presso la sede di Via Tiburtina 1163 ma soprattutto la sperimentazione di una collaborazione con il Poligrafico dello Stato che ha inviato personale a supporto e ha consentito di ridurre sensibilmente il disallineamento delle banche dati utilizzate per i servizi.

In più i ragazzi del servizio civile sono stati assegnati al Punto Roma Facile che da questa settimana resta sempre aperto in orario di sportello sia per un supporto nelle prenotazioni on line sia per tutti i servizi disponibili sul sito, contribuendo a snellire le file agli sportelli.

I risultati sono molto soddisfacenti infatti da domani le liste del Municipio sono aperte con disponibilità quotidiane ciò significa che ci sono reali possibilità di ottenere appuntamenti per le carte d’identità e per gli altri servizi entro le 24 ore!

Per gli atti notori l’attesa media è di soli 4 giorni lavorativi!

Ogni settimana saremo in grado di emettere almeno 33 prestazioni in più rispetto alla media quindi circa il 12% in più!

Unica criticità il fatto che il III Municipio si ostini a tenere le liste chiuse al mese di maggio costringendo i suoi cittadini a doversi spostare per ottenere i servizi; cittadini che noi accogliamo volentieri ma che dovrebbero pretendere maggiore attenzione dal proprio ente”.