Roberto Massucci è il nuovo questore di Roma

Martedì 17 settembre, Roberto Massucci è stato ufficialmente nominato nuovo Questore di Roma, succedendo a Carmine Belfiore, che è stato promosso a vice capo vicario della Polizia di Stato. Massucci, con un vasto curriculum alle spalle, ha già ricoperto ruoli chiave nella Capitale e torna a Roma dopo aver guidato la questura di Verona.

Massucci, 57 anni, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza, ha ottenuto vari titoli accademici, tra cui un master di II livello in difesa da armi chimiche e biologiche e un attestato in gestione della comunicazione interna ed esterna dalla Luiss Business School. Nel suo percorso di formazione, ha anche ottenuto una certificazione avanzata in inglese presso la British School di Roma. Sposato con Paola e padre di tre figlie, Veronica, Barbara e Rebecca, Massucci è entrato in polizia nel 1991.

Nel corso della sua carriera, ha rivestito ruoli di grande responsabilità. Dopo aver prestato servizio come vice dirigente alla Squadra Mobile di Verona e come dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha ricoperto incarichi significativi a Roma, tra cui la dirigenza dei commissariati di Primavalle e San Paolo, e ha diretto l’Ufficio per il Giubileo del 2000. A livello nazionale, ha svolto ruoli chiave per la sicurezza delle manifestazioni sportive e come responsabile operativo della sicurezza della Nazionale Italiana di calcio.

Oltre alla sua esperienza sul campo, Massucci è autore e coautore di numerosi testi sul tema dell’ordine pubblico e sicurezza, ed è stato docente in materia presso diverse università. Insignito dell’onorificenza di Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, ha anche guidato la questura di Terni e Livorno prima di approdare a Verona.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso i suoi complimenti a Massucci per la nomina, sottolineando la sua esperienza nella gestione dell’ordine pubblico e dei grandi eventi, che sarà cruciale per la Capitale, soprattutto in vista del prossimo Giubileo 2025. Gualtieri ha anche ringraziato Carmine Belfiore per il lavoro svolto a Roma e gli ha augurato successo nel nuovo incarico di vicario del capo della Polizia, Vittorio Pisani.

