Rocca (FDI): in alcune zone della città è emergenza Blatte, il Campidoglio intervenga

Come se non bastassero cinghiali, gabbiani, cornacchie e topi, ora a Roma stanno prendendo piede le blatte, ebbene sì, nella Capitale abbiamo deciso di non farci mancare nulla, così già dal mese di giugno in alcuni quartieri, in particolare al Torrino, la presenza di questi insetti è diventata preoccupante.

Lo dichiara Federico Rocca consigliere capitolino di Fratelli d’Italia.

Fuoriescono numerosissime dai chiusini che si trovano sulle strade e ovviamente infestano negozi e garage nonostante i cittadini abbiamo provveduto a disinfestare i chiusini di propria pertinenza. e ovviamente infestano negozi e garage nonostante i cittadini abbiamo provveduto a disinfestare i chiusini di propria pertinenza.

Quindi il problema rimangono i chiusini di competenza di Roma Capitale e l’assenza di un’importante disinfestazione rende vani gli sforzi e le spese che i cittadini sostengono per fronteggiare l’ennesima emergenza dovuta all’incuria e al degrado.

Non a caso le blatte compaiono laddove trovano cibo – prosegue Rocca – e sicuramente i bidoncini della raccolta differenziata posti sui marciapiedi delle strade non aiuta, ma così ha voluto AMA obbligando da oltre un anno alcuni condomini ad esporli sui marciapiedi antistanti, in quanto gli operatori lamentando alcune difficoltà non entrano più all’interno dei palazzi per prenderli.

Per fortuna che si chiama porta a porta ma alla fine sono i cittadini a dover esporre i bidoncini su strada per il ritiro, un’altra di quelle strane storie che si vedono solo a Roma anche perché questi cittadini la Tari la pagano al 100% ma sono obbligati a fare una parte del lavoro che spetterebbe all’AMA.

Comunque, davanti all’immobilismo generale – conclude Rocca – ho provveduto ad inviare una nota al Dipartimento all’Ambiente e all’AMA affinché intervengano con urgenza, visto che la situazione igienico sanitaria è preoccupante e in assenza di interventi rischia di assumere risvolti più gravi che possono mettere a rischio la salute dei cittadini

