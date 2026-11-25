Nuova stoccata del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nei confronti del numero uno della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, tra fede calcistica e schermaglie politiche nella Capitale.

Ospite su Rai Radio1 della trasmissione «Un Giorno da Pecora», il governatore — noto tifoso biancoceleste che ha aderito allo sciopero del tifo disertando l’Olimpico in segno di protesta contro la gestione societaria — è tornato a punzecchiare il patron proponendogli ironicamente di misurare sul campo delle urne capitoline il reale gradimento di cui sostiene di godere.

«Lui è il presidente della Lazio, dice di essere amato, quindi venga e dimostri di essere un grande leader. Secondo me il rischio è che lo votino i romanisti», ha scherzato Rocca ai microfoni radiofonici, riprendendo la provocazione già avanzata nei giorni scorsi sull’ipotesi di una corsa per l’Assemblea Capitolina.

Il secco «no» al voto e la clausola dell’addio al club

Incalzato dai conduttori sull’eventualità di sostenere concretamente il senatore azzurro qualora scendesse davvero in campo per il Consiglio comunale di Roma, Rocca ha chiuso la porta con un netto «No», salvo poi aprire uno spiraglio legato a doppio filo alle sorti della società sportiva: alla domanda su cosa accadrebbe nel caso in cui un’elezione in Campidoglio coincidesse con l’uscita di scena di Lotito dal vertice del club, il presidente della Regione ha replicato senza esitazioni: «Allora farei campagna elettorale».

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