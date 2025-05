Rocca: “Terzo mandato? Due bastano. Il rinnovamento è un dovere”

Niente maratone politiche a oltranza. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, mette le cose in chiaro: il terzo mandato non fa per lui. «Guido la Giunta da poco più di due anni, ma già oggi posso dire che due mandati sono sufficienti. Il mio è un principio di vita, non solo politico», ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale, mostrando una linea di pensiero coerente anche con le esperienze precedenti alla guida della Croce Rossa Internazionale, dove introdusse il limite del doppio mandato non rinnovabile.

Una posizione netta in un momento in cui in regioni come Trentino, Friuli e Veneto si discute della possibilità di rivedere i limiti ai mandati dei presidenti. «Dopo dieci anni è giusto lasciare spazio a nuove energie e visioni», spiega Rocca. «Il vero tema è il ricambio generazionale. Non è questione di nomi, ma di futuro».

Il “Modello Lazio”: meno attese, più prossimità

Ma la politica, per Rocca, oggi si gioca soprattutto sul campo della sanità. «Il bilancio a due anni dal nostro insediamento è positivo. Tutti gli indicatori sono in miglioramento e persino il ministero della Salute ha riconosciuto il nostro lavoro, citando il “modello Lazio” come riferimento nel decreto sulle liste d’attesa».

Una rivoluzione silenziosa, ma concreta, che passa attraverso il potenziamento del ReCup – il sistema di prenotazioni regionali – e un’attenta attività di monitoraggio per contrastare i ritardi. E se i risultati arrivano, il presidente avverte: «La battaglia vera è ancora quella nei pronto soccorso. Non ci fermiamo».

Il prossimo orizzonte? Spostare l’attenzione dall’ospedale al territorio. «Dobbiamo far sì che l’ospedale sia solo l’ultima opzione. Serve costruire fiducia nei servizi territoriali: Case di comunità, assistenza domiciliare, medicina di base». Con uno sforzo concreto: «Abbiamo sbloccato quasi 14mila assunzioni, il 20% della nostra forza sanitaria. Ma serve anche una riforma vera dei medici di medicina generale: la palla ora è al Governo».

Il Lazio conquista l’Expo: «Successo di cultura e identità»

Nel frattempo, c’è anche spazio per raccontare un Lazio che guarda al mondo. All’Expo di Osaka, la Regione ha fatto parlare di sé portando eccellenze imprenditoriali e capolavori nascosti, come il Cristo di Michelangelo custodito in una chiesa di Bassano Romano, nel cuore della Tuscia. «È stato un successo, perché abbiamo mostrato un’identità che va oltre Roma. Il Lazio è un laboratorio di cultura, turismo e innovazione», sottolinea Rocca.

Tra pragmatismo amministrativo e visione strategica, il presidente disegna un percorso che sembra chiaro. E quando si parla di politica, si toglie subito dalla mischia: «Il terzo mandato non è un mio obiettivo. Dopo dieci anni si deve avere il coraggio di farsi da parte. È così che si costruisce il futuro».

