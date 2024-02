Rocca: Tumore al seno sfida che si può vincere, centri Lazio eccellenza nella lotta

“Quella del tumore al seno é una sfida che possiamo e dobbiamo vincere.

L’arma più potente è quella della prevenzione, primaria e secondaria.

Il Lazio può vantare 16 Centri di Senologia di grande eccellenza, con una percentuale di fuga in altre regioni tra le più basse d’Italia: questo significa che la presa in carico delle pazienti funziona bene.

Faremo sempre di più, con tutta la nostra determinazione per accrescere la qualità delle prestazioni, in un gioco di squadra virtuoso con le Aziende Sanitarie Locali, il territorio e le associazioni, per garantire alle donne e alle loro famiglie un percorso completo di assistenza, dalla clinica alla psico-oncologia”. A dichiararlo è il Governatore della Regione Lazio Francesco Rocca