Roghi d’auto a Monti Tiburtini, Umberti scrive a Governo e Prefettura: «Più sicurezza»

Un’altra carcassa annerita, il fumo denso che s’alza tra il parcheggio del mercato rioanle e la rabbia dei residenti che sale. L’ennesimo rogo d’automobile consumatosi nel parcheggio di via Filippo Meda, nel cuore del quartiere Monti Tiburtini, riaccende l’allarme sicurezza nel quadrante est della Capitale.

L’episodio, giunto a margine di una sequenza di incendi analoghi che nelle ultime settimane hanno devastato diversi veicoli in sosta nella zona, ha spinto le istituzioni locali ad alzare il livello dello scontro istituzionale.

Di fronte a quella che appare ormai come una vera e propria escalation dolosa, il Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, ha deciso di rivolgersi direttamente ai vertici delle istituzioni nazionali e delle forze dell’ordine.

La lettera d’urgenza a Governo, Prefettura e Vertici di Pubblica Sicurezza

Per sollecitare una risposta immediata e coordinata, la presidenza del Municipio ha inviato una missiva formale indirizzata alla Premier Giorgia Meloni, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Prefetto di Roma Lamberto Giannini, al Questore Roberto Massucci e al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo.

Nella nota si richiede un potenziamento straordinario dei dispositivi di pattugliamento notturno e una presenza capillare delle forze d’intervento sul territorio, per interrompere una scia di atti vandalici o intimidatori che sta generando un forte senso d’insicurezza tra i cittadini.

Umberti: «La sicurezza è competenza dello Stato, servono risorse concrete»

Mentre gli uffici municipali proseguono nel piano di installazione di nuove telecamere e negli interventi di decoro urbano, dalla sede di via Tiburtina arriva un richiamo netto alle responsabilità dei ministeri competenti.

«Non possiamo più parlare di semplici episodi isolati – dichiara con fermezza il Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti –. La tutela dell’ordine pubblico è una prerogativa dello Stato e il Governo deve fare la propria parte, mettendo a disposizione uomini, pattuglie e risorse adeguate. Le famiglie di Monti Tiburtini e di tutto il Municipio IV hanno il sacrosanto diritto di sentirsi al sicuro sotto casa».

Umberti ha tenuto a precisare il senso dell’iniziativa politica: «Il Municipio investe sulla videosorveglianza, sull’illuminazione e sulla prevenzione sociale, ma non possiede le competenze né le risorse per sostituirsi alle Forze dell’Ordine. Non intendiamo fare speculazioni o polemiche, ma pretendiamo risposte rapide. Su una partita così delicata per la vita delle persone nessuna istituzione può permettersi di voltarsi dall’altra parte».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza