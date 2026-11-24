Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre, un immobile dismesso in via Castel Paternò, nella zona di Pietralata, mobilitando un imponente dispiegamento di soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 12:30, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto tre squadre — l’Aps 6A, l’Autoscala As6 e l’autobotte Ab 10 — coordinate da un funzionario di servizio.

Le operazioni di estinzione procedono tuttora mentre i pompieri passano al setaccio i locali per accertare che all’interno della struttura abbandonata non trovassero riparo persone senza fissa dimora.

Il presidio congiunto di forze dell’ordine e sanitari del 118

A supporto delle attività antincendio e per la messa in sicurezza dell’area sono intervenute anche le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 in via precauzionale. Il rogo risulta ancora attivo e le verifiche all’interno dell’edificio proseguono senza sosta.

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