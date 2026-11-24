Rogo in un edificio abbandonato, paura a Pietralata: Pompieri e Forze dell’Ordine al lavoro
Allarme scattato intorno alle 12:30: sul posto tre mezzi dei pompieri (Aps 6A, Autoscala As6 e Ab 10) con un funzionario Vvf, forze dell'ordine e sanitari del 118; operazioni ancora in corso
Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre, un immobile dismesso in via Castel Paternò, nella zona di Pietralata, mobilitando un imponente dispiegamento di soccorsi.
L’allarme è scattato intorno alle 12:30, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto tre squadre — l’Aps 6A, l’Autoscala As6 e l’autobotte Ab 10 — coordinate da un funzionario di servizio.
Le operazioni di estinzione procedono tuttora mentre i pompieri passano al setaccio i locali per accertare che all’interno della struttura abbandonata non trovassero riparo persone senza fissa dimora.
Il presidio congiunto di forze dell’ordine e sanitari del 118
A supporto delle attività antincendio e per la messa in sicurezza dell’area sono intervenute anche le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 in via precauzionale. Il rogo risulta ancora attivo e le verifiche all’interno dell’edificio proseguono senza sosta.
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