Roma 2027, Fratelli d’Italia apre il cantiere per il Campidoglio: vertice romano con Arianna Meloni

La corsa per la conquista del Campidoglio nel 2027 è ufficialmente iniziata. Fratelli d’Italia ha riunito ieri a Roma i propri vertici per fare il punto sulla strategia elettorale in vista delle prossime comunali, tracciando una linea programmatica che punta a scardinare l’attuale amministrazione di centrosinistra.

L’incontro, blindatissimo e convocato dal presidente della Federazione romana del partito, Marco Perissa, ha visto la partecipazione di figure di primissimo piano: dal capo della segreteria politica nazionale Arianna Meloni al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, fino alla squadra dei parlamentari romani e agli assessori che rappresentano il partito in Regione Lazio e in Assemblea Capitolina. Un vertice utile a blindare il metodo e a fissare i temi della campagna d’autunno.

Il nodo del candidato e l’addio alla suggestione Malagò

Secondo quanto filtra dagli ambienti di via della Scrofa, il confronto non è entrato nel dettaglio formale del nome del candidato unitario della coalizione, dal momento che la scelta per la figura che guiderà la sfida nei principali capoluoghi italiani resta saldamente legata alle decisioni dei tavoli nazionali del centrodestra.

Tuttavia, l’orientamento emerso dal vertice è netto: Fratelli d’Italia spinge per un profilo marcatamente “politico”, archiviando le formule puramente civiche.

In questo scenario, appare tramontata definitivamente la suggestione che portava a Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e attuale favorito nella corsa alla presidenza della Figc.

La rosa dei papabili per la sfida a Roberto Gualtieri si restringe così a tre profili storici del territorio: la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, lo stesso Fabio Rampelli e il deputato Luciano Ciocchetti.

Sicurezza e periferie: entro l’estate il tavolo con gli alleati

Al di là del toto-nomi, la riunione si è concentrata sulle questioni di metodo e sulla costruzione dei dossier di opposizione.

I riflettori sono stati accesi sullo “stato di abbandono in cui versano non solo i quartieri periferici, ma anche le aree a ridosso del centro storico”, unito a un forte rilancio della battaglia sulla sicurezza urbana e sulla legalità.

Il cronoprogramma è serrato: entro la fine dell’estate è già stato calendarizzato un vertice allargato con le altre forze politiche della coalizione (Lega, Forza Italia e Noi Moderati) per aprire ufficialmente il tavolo di coalizione.

In quella sede si comincerà a discutere concretamente di candidature, ma l’obiettivo prioritario di FdI resta l’attacco frontale alle politiche della giunta in carica su due temi considerati nevralgici dai cittadini: la gestione della mobilità urbana e le politiche ambientali e dei rifiuti. I motori del centrodestra romano sono accesi.

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