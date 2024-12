Roma, 28enne arrestato due volte in 24 ore per spaccio di droga

Un incredibile caso di recidiva ha portato un giovane romano, di soli 28 anni, a finire in manette per due volte nell’arco di 24 ore, sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto: segnalazione via YouPol

Il primo intervento è avvenuto grazie a una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YouPol, strumento che consente ai cittadini di comunicare in tempo reale con le forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti della Questura di Roma, intervenuti sulla base della segnalazione, hanno fermato il 28enne trovandolo in possesso di circa 7 grammi di cocaina.

La perquisizione si è poi estesa alla sua abitazione, dove gli agenti hanno scoperto materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, confermando la natura illecita dell’attività. Arrestato e condotto in Questura, l’uomo è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il secondo arresto: una nuova segnalazione

Nonostante l’arresto, il giorno seguente il giovane era stato posto agli arresti domiciliari al termine dell’udienza di convalida.

Tuttavia, poche ore dopo, una nuova segnalazione sulla stessa app, YouPol, ha attirato nuovamente l’attenzione degli investigatori.

Gli agenti delle Volanti e del VI Distretto Casilino hanno effettuato un nuovo controllo presso la sua abitazione, trovandolo stavolta con altre 8 dosi di cocaina, che sono state immediatamente sequestrate.

In flagranza di reato, il 28enne è stato arrestato per la seconda volta, a distanza di meno di 24 ore dal primo episodio.

Convalida dell’arresto:

Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato l’operato delle forze dell’ordine.

