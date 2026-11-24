Contattato da falsi operatori del servizio clienti di una banca e indirizzato su un link trappola tramite smishing, un cinquantunenne romano era stato indotto a eseguire tre bonifici istantanei per complessivi 1.458 euro.

A risalire ai presunti autori del raggiro sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, che hanno denunciato in stato di libertà quattro persone — due uomini e due donne tra i 37 e i 53 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti — gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso in truffa, mentre un quinto soggetto coinvolto negli accertamenti è risultato deceduto.

I flussi bancari seguiti dai militari e il recupero parziale delle somme

Attraverso verifiche telematiche e bancarie avviate subito dopo la denuncia, gli investigatori hanno tracciato la destinazione del denaro, scoprendo che i bonifici erano finiti su diverse carte prepagate intestate agli stessi indagati. L’azione rapida dei militari ha consentito di bloccare una quota delle somme trasferite e di restituirle alla vittima.

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