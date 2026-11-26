Un uomo di 51 anni originario del Bangladesh, salvato dopo un improvviso arresto cardiaco a piazza Barberini lo scorso 10 novembre intorno alle 15:30, è tornato a camminare e ha fatto visita ai Carabinieri per dire “grazie”. Ad attivarsi tempestivamente, quel pomeriggio, erano stati i militari della stazione Roma Via Vittorio Veneto durante un servizio di controllo del territorio.

L’intervento salvavita con il Dae e il ritorno in divisa per il saluto finale

Accortisi della gravità del malore, i Carabinieri avevano praticato subito il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore automatico esterno in dotazione al comando, situato poco lontano in via Barberini, riuscendo a stabilizzarlo in attesa dell’ambulanza del 118. Condotto in codice rosso al Policlinico Umberto I, il 51enne era stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata e in pericolo di vita.

Nella mattinata del 25 novembre l’epilogo positivo: una volta dimesso, l’uomo si è recato subito nella caserma di via Vittorio Veneto per abbracciare e ringraziare i militari che lo avevano strappato alla morte, riprendendo anche le poche banconote e gli effetti personali custoditi lì dal giorno del malore sul marciapiede di piazza Barberini. Immancabile lo scatto ricordo all’interno del comando con il comandante di stazione, luogotenente Michele Di Stola.

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