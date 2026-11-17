Roma ha davvero guadagnato alberi negli ultimi quattro anni? Secondo il Bilancio Arboreo 2021–2025, presentato da Roma Capitale nel maggio 2026, la risposta è positiva.

Il documento ufficiale riporta 67.640 alberi messi a dimora, 29.136 abbattimenti e 706 schianti, per un saldo positivo dichiarato di 37.798 alberi.

Il patrimonio arboreo pubblico censito passa da 315.884 a 390.054 esemplari.

Sono numeri importanti, che meritano di essere esaminati con attenzione, distinguendo ciò che effettivamente misurano da ciò che ancora non permettono di conoscere.

I numeri del Bilancio Arboreo

Alberi censiti nel 2021| 315.884

Nuove piantumazioni| +67.640

Alberi abbattuti| −29.136

Alberi caduti per schianto| −706

Saldo tra piantumazioni e perdite| +37.798

Alberi già esistenti aggiunti al censimento| +36.372

Patrimonio censito nel 2025| 390.054

Fonte: Roma Capitale, Bilancio Arboreo 2021–2025, Relazione generale, pagina 14.

L’incremento complessivo dell’inventario è quindi di 74.170 alberi. Ma 36.372 erano già presenti sul territorio e sono stati inseriti successivamente nella banca dati. La stessa Amministrazione lo specifica chiaramente: non si tratta di nuove piantumazioni, bensì di un aggiornamento del censimento.

Dal punto di vista aritmetico, dunque, il bilancio è coerente.

Il problema non è dimostrare che i conti siano sbagliati. È comprendere quanto quei numeri rappresentino il risultato ambientale effettivamente raggiunto.

Piantare un albero non significa necessariamente farlo sopravvivere

La messa a dimora costituisce soltanto la prima fase della vita di un nuovo albero in ambiente urbano.

Nei mesi e negli anni successivi entrano in gioco numerosi fattori: disponibilità idrica, caratteristiche del terreno, temperature estive, spazio per lo sviluppo radicale, qualità del materiale vivaistico e manutenzione.

Un giovane albero può superare il primo periodo vegetativo e successivamente entrare in sofferenza, oppure non riuscire ad attecchire fin dall’inizio.

Roma Capitale, nelle proprie risposte pubbliche ai cittadini, dichiara che il tasso di mancato attecchimento delle nuove piantumazioni è inferiore al 10%.

L’Amministrazione precisa inoltre che gli alberi non attecchiti devono essere sostituiti dalle imprese incaricate, a proprie spese, durante i due anni di garanzia. Si tratta di una procedura importante, perché prevede il ripristino delle piantumazioni non riuscite.

Ma resta una domanda fondamentale: quanti degli alberi dichiarati piantati tra il 2021 e il 2025 risultavano effettivamente vivi alla fine del periodo?

Il Bilancio Arboreo pubblicato non presenta una tabella di sopravvivenza distinta per anno di impianto.

E il dato inferiore al 10%, senza l’indicazione pubblica del numero di esemplari osservati, del periodo di controllo e dei criteri di valutazione, non può essere verificato indipendentemente sulla base della sola dichiarazione. Un albero piantato nel 2022 ha attraversato un numero di stagioni estive molto diverso da uno messo a dimora nell’autunno 2025.

Per questo motivo, la mortalità dovrebbe essere valutata anche per gruppi di alberi appartenenti allo stesso anno di impianto, e non soltanto attraverso una percentuale generale.

Gli alberi sostituiti: come vengono conteggiati?

Un elemento particolarmente interessante emerge proprio dalle risposte ufficiali del Comune. Roma Capitale riconosce che in via delle Fornaci, nel Municipio XIII, si sono verificate percentuali di mancato attecchimento particolarmente elevate e che le piante interessate sono state sostituite.

Questo caso consente di formulare una domanda precisa. Quando un albero viene piantato, muore e viene sostituito, come viene registrata l’operazione nel Bilancio Arboreo?

La prima messa a dimora e quella sostitutiva sono due interventi materialmente eseguiti, ma riguardano una sola postazione arborea. Se entrambe fossero conteggiate come nuove piantumazioni, il numero delle operazioni eseguite sarebbe superiore a quello delle postazioni effettivamente occupate. Non abbiamo trovato prove che Roma Capitale abbia effettuato questo tipo di doppio conteggio.

Tuttavia, nella relazione generale esaminata non compare un prospetto che permetta di distinguere le piantumazioni iniziali dalle sostituzioni per mancato attecchimento.

È una distinzione essenziale per comprendere il significato dei 67.640 alberi dichiarati.

Le ceppaie e il problema delle alberature scomparse

Un altro aspetto riguarda gli alberi abbattuti.

Il bilancio registra 29.136 abbattimenti e 706 schianti nel periodo considerato. Ma un saldo positivo su scala cittadina non dimostra necessariamente che le alberature siano state ripristinate negli stessi luoghi in cui sono scomparse. Un albero abbattuto lungo un viale può lasciare una postazione vuota per un periodo prolungato.

Nel frattempo, nuove piantumazioni realizzate in un parco o in un’area di forestazione possono contribuire al saldo complessivo senza ripristinare l’ombreggiamento perduto in quella strada.

Non significa che la forestazione urbana sia meno importante. Significa che le due operazioni rispondono anche a esigenze territoriali differenti.

La presenza di ceppaie e postazioni vuote pone quindi una questione specifica: quanti degli alberi abbattuti sono stati sostituiti nella stessa località e quanti filari risultano ancora incompleti?

Le fotografie delle ceppaie documentano situazioni puntuali, non il loro numero complessivo nella città. Ma rendono visibile un problema che il solo saldo numerico non può descrivere.

Forestazione urbana e alberature stradali: due realtà da distinguere

Il Bilancio Arboreo specifica che le piantumazioni comprendono anche interventi di forestazione urbana, realizzati attraverso appalti e attività in amministrazione diretta.

Si tratta di interventi importanti per il futuro ambientale della città, ma non immediatamente equivalenti alla sostituzione di alberi adulti lungo le strade.

Un albero maturo può possedere una chioma estesa, capace di produrre ombreggiamento, contribuire al raffrescamento urbano e offrire habitat a numerose specie.

Un giovane esemplare appena messo a dimora necessita invece di anni di crescita prima di raggiungere dimensioni comparabili, sempre che le condizioni ambientali ne consentano lo sviluppo.

Non è quindi scientificamente corretto considerare automaticamente equivalente, in termini di benefici ecosistemici immediati, ogni nuovo albero rispetto a uno adulto perduto.

Sarebbe utile conoscere la distribuzione delle 67.640 piantumazioni tra alberature stradali, parchi, giardini pubblici e interventi di forestazione.

La relazione indica inoltre 12.428 alberi messi a dimora attraverso donazioni, destinati a entrare nel patrimonio pubblico dopo le procedure previste. Anche in questo caso, sarebbe importante conoscere dove siano stati piantati, quando e con quali risultati di attecchimento.

Il confronto con i dati ACoS

Un ulteriore elemento di analisi proviene dalla Relazione annuale 2024 dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, ACoS.

Il documento riporta i seguenti dati:

Anno| Alberi piantati| Alberi abbattuti

2021| 2.340| 1.385| +955

2022| 2.499| 9.378| −6.879

2023| 4.678| 8.343| −3.665

Fonte: ACoS, Relazione annuale 2024, capitolo Verde pubblico, tavola 3.1.

Nel biennio 2022–2023, il saldo riportato dall’Agenzia è quindi negativo per 10.544 alberi.

Questo dato non costituisce automaticamente una contraddizione rispetto al Bilancio Arboreo 2021–2025.

I periodi non coincidono e occorre verificare che siano state utilizzate le stesse categorie di piantumazione e gli stessi criteri contabili.

Il confronto evidenzia però l’importanza di una ricostruzione annuale completa, che permetta di comprendere come si arrivi al totale dichiarato di 67.640 alberi.

Più verde fruibile significa più copertura arborea?

Secondo Roma Capitale, la superficie di verde fruibile è passata da 47.348.933 metri quadrati nel 2021 a 49.226.115 nel 2025.

Si tratta di un incremento di 1.877.182 metri quadrati, pari a circa 187,7 ettari.

Il dato è riportato nella relazione comunale e riguarda aree come parchi, giardini, verde attrezzato, verde storico e altre superfici accessibili.

Ma esiste una differenza fondamentale tra superficie verde e copertura arborea. Un prato è una superficie verde, ma non offre la stessa ombra di un filare di alberi adulti. Un giardino può estendersi su migliaia di metri quadrati e avere una copertura arborea limitata. Un viale alberato può invece concentrare una notevole superficie di chiome in uno spazio relativamente ristretto.

Per stabilire se Roma abbia effettivamente guadagnato o perso copertura arborea sarebbe necessario confrontare immagini satellitari e ortofotografie omogenee, distinguendo le variazioni della superficie delle chiome dalle modifiche amministrative del censimento.

Questa misurazione indipendente non è stata ancora completata. Di conseguenza, il dato sull’incremento del verde fruibile non può essere utilizzato, da solo, come prova di un corrispondente aumento delle chiome.

Dieci domande concrete sul patrimonio arboreo di Roma

Alla luce dei dati disponibili, riteniamo che il confronto pubblico debba concentrarsi su informazioni misurabili e verificabili.

1.⁠ ⁠Quanti dei 67.640 alberi dichiarati piantati tra il 2021 e il 2025 risultavano ancora vivi al 31 dicembre 2025? E quanti sono stati successivamente controllati?

2.⁠ ⁠Quanti nuovi alberi sono morti dopo la messa a dimora? È disponibile una suddivisione delle fallanze per anno di impianto?

3.⁠ ⁠Quanti esemplari sono stati sostituiti durante i due anni di garanzia? Le sostituzioni sono conteggiate separatamente dalle piantumazioni iniziali?

4.⁠ ⁠A quante postazioni arboree distinte corrispondono le 67.640 piantumazioni dichiarate?

5.⁠ ⁠Come sono distribuite le piantumazioni anno per anno, Municipio per Municipio e per tipologia di intervento?

6.⁠ ⁠Quanti alberi abbattuti sono stati sostituiti nella stessa postazione o nello stesso filare? Quante postazioni risultano ancora vuote?

7.⁠ ⁠Su quali dati si basa la percentuale di mancato attecchimento inferiore al 10% dichiarata dal Comune? Quali sono il periodo di osservazione, il numero degli esemplari controllati e i criteri di valutazione?

8.⁠ ⁠Quante piantumazioni appartengono ai programmi di forestazione urbana e quante riguardano il ripristino delle alberature stradali?

9.⁠ ⁠Qual è lo stato di sopravvivenza dei 12.428 alberi messi a dimora attraverso donazioni?

10.⁠ ⁠Qual è stata la variazione effettiva della superficie delle chiome arboree tra il 2021 e il 2025, misurata con criteri territoriali e metodologici omogenei?

Sono domande che non richiedono slogan, ma informazioni puntuali, dati confrontabili e criteri di calcolo trasparenti.

Il valore di un albero non si esaurisce in un numero

Il Bilancio Arboreo rappresenta uno strumento importante di rendicontazione amministrativa.

Il saldo positivo dichiarato costituisce un’informazione rilevante e le nuove piantumazioni rappresentano un investimento per il futuro della città.

Ma un bilancio quantitativo non coincide necessariamente con una valutazione completa dei risultati ambientali.

Per comprendere l’evoluzione del patrimonio arboreo occorre conoscere non soltanto quanti alberi siano stati messi a dimora, ma anche quanti siano sopravvissuti, dove siano cresciuti e quali benefici siano oggi in grado di offrire.

Un albero adulto perduto non può essere compensato immediatamente, in termini di superficie fogliare e ombreggiamento, dalla semplice messa a dimora di una giovane pianta.

Allo stesso tempo, ogni nuovo albero correttamente piantato e mantenuto rappresenta una risorsa preziosa per le generazioni future.

La questione non è negare il lavoro svolto né attribuire irregolarità non dimostrate.

È chiedere che ai numeri delle piantumazioni si affianchino quelli della sopravvivenza, delle sostituzioni e del recupero effettivo delle alberature.

Perché una città non ha bisogno soltanto di sapere quanti alberi siano stati piantati. Ha bisogno di sapere quanti stanno crescendo davvero.

«Piantare un albero è un’operazione amministrativa. Farlo vivere è un risultato ambientale.»

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