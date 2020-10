Roma 7 Volley. Francesco Quagliozzi è il nuovo opposto della serie B maschile

Un passato tutto nelle giovanili romasettine, il salto nella Nazionale e l’oro Europeo. Conosciamolo insieme.

Dopo il successo europeo hai subito ripreso gli allenamenti. Come hai digerito questa vittoria e come sei stato accolto dai tuoi compagni?

Beh sinceramente ancora non ho “digerito” l’oro, perché comunque è una cosa molto più grande di me che sicuramente non mi sarei mai aspettato di raggiungere. Alla fine ho realizzato un sogno di qualsiasi ragazzo della mia età, quello di giocare con la maglia della nazionale italiana. Ho ripreso gli allenamenti tranquillamente e con i compagni mi sto trovando davvero molto bene, mi hanno accolto a braccia aperte .

Come sta andando la preparazione? A che punto siete dal punto di vista tecnico-tattico?

Sta andando molto bene, anche se in ogni caso già vengo da due mesi intensi di lavoro. Dal punto di vista tecnico stiamo messi davvero bene perché molti di noi giocano insieme da molto tempo e quindi c’è quel “feeling“ dal punto di vista tattico. Ognuno di noi si sta adeguando alle richieste dell’altro

Siete pronti per l’inizio del campionato?

Ci stiamo preparando ormai da un mese e mezzo siamo tutti un sacco carichi per questo campionato, e soprattuto speriamo che ci possa essere la gente a tifare per noi che credo sia una delle cose più belle del nostro sport

Cosa ti aspetti da questo campionato?

Non lo so sinceramente. Ogni volta che servirò alla squadra sarò pronto ad entrare e a dare il massimo come ho sempre fatto.