Mattinata di forte tensione a Roma 70, nel quadrante sud della Capitale, dove alcuni operai hanno deciso di salire in cima a una gru all’interno di un cantiere edile per richiamare l’attenzione sulla propria situazione lavorativa.

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre, quando i lavoratori si sono arrampicati sulla struttura metallica sospesa sopra l’area dei lavori. Secondo le prime ricostruzioni raccolte sul posto, alla base dell’eclatante protesta ci sarebbe il mancato pagamento delle retribuzioni maturate.

L’arrivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

Immediata l’attivazione della macchina dei soccorsi e delle forze dell’ordine: nel cantiere di Roma 70 sono intervenuti i Carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnati a monitorare la situazione in quota, garantire l’incolumità degli operai e avviare un dialogo per convincerli a scendere in sicurezza.

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