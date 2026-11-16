Roma, 720mila euro per riqualificare quattro aree gioco nel I Municipio: parchi inclusivi tra Prati, Della Vittoria e San Saba

Un investimento da 720mila euro per ridisegnare quattro parchi gioco del centro storico e dei quartieri limitrofi all’insegna dell’accessibilità, della sicurezza e del verde urbano. È il progetto avviato dal Municipio Roma I Centro a San Saba, Prati e Della Vittoria, dove tutte le aree ludiche oggetto d’intervento vedranno il completo abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori sono già partiti in viale degli Ammiragli; a fine novembre aprirà il cantiere in piazza del Fante, mentre nei primi mesi del 2027 si interverrà su via Prestinari e piazza Remuria.

Il dettaglio degli interventi e le parole dell’assessore Marin

Ogni parco avrà una configurazione rinnovata: a viale degli Ammiragli l’area si amplia a nord e a sud con l’aggiunta di un gioco di arrampicata accanto alle attrezzature restaurate; a piazza del Fante (1.380 m²) nasceranno un castello in legno a doppia torre per i più piccoli e un gioco avventura per i più grandi, arricchiti da nuovi alberi, aiuole fiorite, siepi mediterranee con irrigazione a goccia e una nuova recinzione.

A piazza Remuria (752 m²) arrivano un gioco multiattività e una siepe schermante verso il traffico, mentre in via Prestinari (245 m²) il parco lineare ospiterà collinette e percorsi di equilibrio. Su tutte le superfici saranno posate gomma colata antitrauma sotto i giochi, pavimentazioni drenanti per l’acqua piovana e nuove sedute per i genitori. «Ci eravamo presi un impegno con i cittadini e lo stiamo mantenendo — sottolinea l’assessore all’Ambiente del Primo Municipio Stefano Marin —. È un altro passo concreto nel percorso di valorizzazione del patrimonio verde avviato in questa consiliatura».

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