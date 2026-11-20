A Centocelle la rigenerazione di un immobile pubblico si accompagna alla creazione di un nuovo spazio verde di prossimità.

Ha ottenuto il via libera il progetto per riqualificare l’area esterna di via Carpineto 51, intorno all’edificio entrato nel patrimonio capitolino nei primi anni Ottanta e a lungo segnato da occupazioni e incuria, ora oggetto di interventi strutturali tramite l’Azienda pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia per ospitare nove persone in un progetto “Dopo di noi”. Lo rendono noto il minisindaco del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci.

Cura degli alberi, recinzione ridisegnata e spazi all’aperto: «Valorizzare il verde in chiave sociale»

Un’ulteriore voce di spesa da 120mila euro approvata dalla Giunta del Municipio consentirà di allestire intorno allo stabile un giardino attrezzato con arredi, un’area per laboratori all’aperto, interventi sul verde esistente e una nuova recinzione. «Con questo intervento prosegue senza sosta l’impegno dell’Amministrazione municipale per il recupero e la valorizzazione degli spazi urbani e verdi, anche in chiave sociale», evidenziano Caliste e Annucci.

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