Roma. A scuola si lavora per la pace

Avrà luogo sabato 18 novembre dalle 9.30 alle 13.00 presso l’Aula Magna “Santa Caterina da Siena” della LUMSA a Roma (Borgo Sant’Angelo, 13).

Il Concorso Nazionale E.I.P. è il più antico Concorso scolastico sul tema dei diritti umani che, dal 1972 senza interruzioni, invita studenti e docenti a riflettere su tematiche essenziali per la costruzione della cittadinanza e offre un riconoscimento al lavoro svolto con costanza e qualità nelle scuole.

Alla 51esima edizione hanno partecipato circa 120 scuole di tutte le regioni italiane, con progetti didattici e lavori creativi realizzati sul tema proposto.

Trenta sono complessivamente le scuole premiate, selezionate da una prestigiosa Giuria composta dal Comitato paritetico E.I.P. Italia – Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attuazione del Protocollo d’intesa, in cui sono definite le modalità di collaborazione sussidiaria che la storica associazione per la “Scuola strumento di pace” porta avanti, soprattutto nell’ambito dell’Insegnamento di Educazione civica.

“Il messaggio che si evince dai lavori presentati – spiega la presidente Anna Paola Tantucci – e dall’impegno dei docenti è che la cultura che si fonda sui diritti umani è una cultura pervasiva che libera e apre, che considera la scuola, l’università, il mondo dell’informazione e quello dei poteri locali, regionali e nazionali come un cantiere, un laboratorio di costruzione della nuova cittadinanza democratica che nasce nella scuola ma pervade l’intero arco della vita della persona umana”.

La Giuria giovani EIP Italia, in occasione del 51° Concorso Nazionale, ha assegnato alla scrittrice Edith Bruck il Premio “E.I.P. Poesia per la pace” per il volume di liriche Specchi (Edizioni di storia e letteratura, 2023).

Ai lavori presentati dalle scuole italiane verranno assegnati diversi riconoscimenti.

Per la sezione “Jacques Műhlethaler”, dedicata al fondatore dell’Associazione EIP internazionale, il Premio sarà consegnato a scuole provenienti da Cazzago San Martino (BS) (per un significativo video intitolato L’esercito della cultura), Torino, Bojano (CB) e Taggia (IM).

Per la sezione “Marisa Romano Losi” dedicata ai giornali scolastici, il premio nazionale sarà assegnato all’Istituto Comprensivo “W.A. Mozart” di Roma per lo splendido “Edicola Mozart” e il premio regionale per la Campania al Liceo Classico “Umberto I” di Napoli.

Di particolare interesse la sezione “I ricordi della memoria”, dedicata al martire Salvo d’Acquisto, che quest’anno vedrà assegnato il premio nazionale all’Istituto Comprensivo “Como Centro Città” per un progetto dal titolo “La pace è il modo di guardare la vita”, mentre i riconoscimenti regionali andranno a scuole di Galliate (NO), Fivizzano (MS), Roma e Magliano di Larino.

L’Istituto Penitenziario di Benevento riceverà il Premio “EIP – La voce del carcere”, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, per La luce oltre la gabbia, uno splendido cortometraggio, realizzato in collaborazione con Ambrosini Media Group, che racconta la storia di una madre che vive la carcerazione insieme alla propria figlia fino al terzo anno di età. Un progetto, fortemente voluto dal direttore dell’Istituto, per aprire uno squarcio di luce sulle drammatiche e traumatiche vicende cui sono costrette le madri detenute e i loro figli. Nel cast figurano, insieme ad attori professionisti, anche alcune recluse e agenti della polizia penitenziaria. A premiare il progetto saranno Giovanni Russo, Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Angela Daniela Greco, Direttore dell’Ufficio Ispettivo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Verranno assegnati riconoscimenti al personale scolastico:

Premio “EIP innovazione didattica” 2023, alla prof. Paola Malvenuto, docente di Italiano e Latino dell’IIS “Lucio Anneo Seneca” di Roma per l’impegno e i risultati ottenuti in progetti di innovazione didattica al servizio della propria scuola e le pubblicazioni destinate alla promozione di modelli didattici innovativi e alla formazione dei docenti.

Premio “EIP cooperazione educativa” 2023, alla signora Paola Pierantonelli, in servizio presso l’IIS “Federico Caffè” di Roma, per l’impegno e i risultati ottenuti nelle proprie attività professionali, prestate in spirito di cooperazione alla crescita civile delle nuove generazioni.

Premio “EIP Educazione civica e cultura costituzionale” (I edizione) alla prof.ssa Italia Natalina Martusciello, docente di Lingua e letteratura italiana e Storia dell’IIS “G. Lombardo Radice” di Bojano (CB), per l’impegno professionale nell’innovazione didattico-pedagogica dell’Insegnamento di Educazione civica.

Premio “EIP Jean Piaget” 2023 (V edizione) al prof. Vincenzo Lifranchi, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina, per l’eccellenza professionale dimostrata nell’esercizio della leadership secondo i principi della dirigenza umanistica e le altissime competenze tecniche e istituzionali nel servizio presso l’Amministrazione centrale.