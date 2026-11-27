Una vicenda di manipolazione psicologica e abusi ai danni di adolescenti emerge a Roma grazie alla segnalazione presentata dallo psicoterapeuta di una ragazza di 17 anni.

L’esposto del professionista, che aveva raccolto in seduta il racconto di una relazione tossica vissuta dalla paziente, ha attivato gli accertamenti della Squadra mobile della Questura di Roma, coordinati dalla Procura della Capitale, culminati nel fermo di un uomo e di una sua amica considerata complice.

L’impianto accusatorio descrive una progressione subdola: facendo leva sul disagio emotivo della minore, l’indagato le avrebbe prospettato una presunta terapia basata su riti di magia bianca, salvo poi trasformare dall’inizio del 2024 quel rapporto in approcci di natura sessuale indirizzati tanto alla diciassettenne quanto alla figlia della propria convivente.

Le intercettazioni della Mobile, il ruolo della complice e le verifiche su possibili altri casi

Attraverso le intercettazioni, gli investigatori hanno documentato la continuità di un legame asfissiante e fortemente invasivo, orientato a spingere la giovane verso diverse pratiche sessuali mediante la dazione di somme comprese tra poche decine e qualche centinaio di euro o l’acquisto di oggetti di modesto valore, come una sigaretta elettronica.

Accanto all’uomo, gli elementi raccolti chiamano in causa una donna esterna al nucleo domestico, indicata come consapevole e partecipe di condotte sessuali che contemplavano anche il ricorso a materiale fotografico riguardante minori.

Entrambi gli indagati sono stati raggiunti da un provvedimento di fermo di indiziato di delitto e condotti in carcere, mentre le indagini proseguono per appurare se altre adolescenti siano state coinvolte nella medesima rete di abusi.

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